Ronja Forcher über ihre "Bergdoktor"-Rolle: "Nichts, was du einfach so abschüttelst"

Ronja Forcher (heute 28, l.) ist seit 2008 beim "Bergdoktor" dabei. Hier ist sie mit Hauptdarsteller Hans Sigl (heute 55) im Jahr 2016 am Set der ZDF-Serie zu sehen. (Archivfoto) © Ursula Düren/dpa

"Manchmal bin ich ausgequetscht wie eine Zitrone", sagte die Schauspielerin gegenüber der Zeitschrift "Neue Woche".

Forcher spielt seit 2008 die Rolle der Lilli Gruber beim "Bergdoktor". Die Tragödien ihrer TV-Rolle nehmen die Österreicherin mit.

"Wenn man diese großen Szenen spielt, in denen für deine Rolle gerade die Welt untergeht, ist das nichts, was du einfach so abschüttelst", erklärte die 28-Jährige.

Trotzdem überwiege für sie das Positive bei den Drehs zur ZDF-Serie. Insbesondere mit den jüngeren Kollegen sei es immer lustig, dadurch tanke sie Energie.