"Bergdoktor"-Star Ronja Forcher verrät Abnehm-Geheimnis: 14 Kilo weg - ganz ohne Spritze
München - "Bergdoktor"-Star Ronja Forcher (30) hat allen Grund zur Freude: Die Schauspielerin feierte kürzlich ihren 30. Geburtstag - und kann zudem einen beeindruckenden persönlichen Erfolg verbuchen. Insgesamt hat sie 14 Kilo abgenommen, und das nach eigenen Angaben ganz ohne Abnehmspritze.
Im Gespräch mit "merkur" verrät die 30-Jährige, mit welchen Tipps und Tricks sie gut abnehmen konnte.
"Vor allem keine Abnehmspritze", betont sie. "Mein Mann und ich haben es in den letzten zwei Jahren geschafft, uns tolle Routinen anzueignen. Wir haben viele Gewohnheiten entwickelt, die uns einfach wahnsinnig guttun und die wir mit viel Freude umsetzen."
Zudem geht das Paar gerne zusammen in die Sauna. Mittlerweile ist Ronja Forcher sogar eine "überzeugte Saunagängerin" und besucht das Dampfbad viermal die Woche.
Auch in Sachen Ernährung stellte der "Bergdoktor"-Star einiges um.
Zwar habe sie schon immer "vegetarisch gelebt, viel Gemüse gegessen und frisch gekocht", doch während Dreharbeiten musste es dann doch etwas Schnelles sein.
Ronja Forcher macht intensiv CrossFit
"Heute esse ich bewusster. Und ich habe mich in vielen Podcasts und Büchern über Frauengesundheit und die richtige Ernährung - also vor allem Proteine und Eiweiß - schlaugemacht. Es geht darum, dass die Knochen stark bleiben und man Muskelmasse aufbaut und erhält, auch mit Blick auf das Alter."
Um 14 Kilo zu verlieren, muss Ronja Forcher sportlich aktiv bleiben. "Ich mache seit drei Jahren sehr intensiv CrossFit, also eine ausgesprochen athletische Sportart mit viel Krafttraining und Gewichtheben."
So beschäftige sich die frischgebackene 30-Jährige nun viel mehr damit, was dem eigenen Körper guttut und "viel tiefer zu spüren, was man wirklich braucht".
Titelfoto: Carsten Koall/dpa