"Bergdoktor"-Star Ronja Forcher verrät Abnehm-Geheimnis: 14 Kilo weg - ganz ohne Spritze

München - " Bergdoktor "-Star Ronja Forcher (30) hat allen Grund zur Freude: Die Schauspielerin feierte kürzlich ihren 30. Geburtstag - und kann zudem einen beeindruckenden persönlichen Erfolg verbuchen. Insgesamt hat sie 14 Kilo abgenommen, und das nach eigenen Angaben ganz ohne Abnehmspritze.

Ronja Forcher (30) nahm 14 Kilo ab. © Carsten Koall/dpa

Im Gespräch mit "merkur" verrät die 30-Jährige, mit welchen Tipps und Tricks sie gut abnehmen konnte.

"Vor allem keine Abnehmspritze", betont sie. "Mein Mann und ich haben es in den letzten zwei Jahren geschafft, uns tolle Routinen anzueignen. Wir haben viele Gewohnheiten entwickelt, die uns einfach wahnsinnig guttun und die wir mit viel Freude umsetzen."

Zudem geht das Paar gerne zusammen in die Sauna. Mittlerweile ist Ronja Forcher sogar eine "überzeugte Saunagängerin" und besucht das Dampfbad viermal die Woche.

Auch in Sachen Ernährung stellte der "Bergdoktor"-Star einiges um.

Zwar habe sie schon immer "vegetarisch gelebt, viel Gemüse gegessen und frisch gekocht", doch während Dreharbeiten musste es dann doch etwas Schnelles sein.