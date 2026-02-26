Tränen beim "Bergdoktor"-Finale: Als sein Sohn Johann dieses Wort sagt, ist Martin fassungslos

TV - Das Finale der 19. Staffel " Der Bergdoktor " endet für Martin Gruber (Hans Sigl) mit einer niederschmetternden Erkenntnis.

Martin Gruber (Hans Sigl) wird in der finalen Folge auf eine emotionale Reise geschickt. © Screenshot/ZDF

Achtung, Spoiler!

Wie bereits berichtet, kehren in der letzten Episode mit dem Titel "Wiedersehen" Martins Ex-Partnerin Franziska (Simone Hanselmann) und ihr gemeinsamer Sohn Johann (Clemens Lackner) nach Ellmau zurück.

Das letzte Mal hatte er die beiden vor fünf Jahren gesehen, ehe sich Franziska zusammen mit Johann nach New York aufmachte.

Martin befindet sich angesichts des Wiedersehens in einem emotionalen Ausnahmezustand. Immer wieder kämpft er während der Folge mit den Tränen.

"Egal, was da kommt, es wird das Leben verändern. Meins, unseres. Wenn Franziska will, dass ich jetzt der Papa für den Kleinen bin, … wie soll das denn gehen?", sagt er zu seiner aktuellen Partnerin Karin Bachmeier (Hilde Dalik).

Schließlich habe er bei Lilli (Ronja Forcher) jahrelang nicht mal gewusst, dass er der Vater ist. "Ich habe zwei Kinder und bei beiden habe ich alles verpasst!" Seinen Sohn kenne er gar nicht. Als er noch ein Säugling war, zog Franziska mit ihm nach New York.