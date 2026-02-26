Tränen beim "Bergdoktor"-Finale: Als sein Sohn Johann dieses Wort sagt, ist Martin fassungslos
TV - Das Finale der 19. Staffel "Der Bergdoktor" endet für Martin Gruber (Hans Sigl) mit einer niederschmetternden Erkenntnis.
Achtung, Spoiler!
Wie bereits berichtet, kehren in der letzten Episode mit dem Titel "Wiedersehen" Martins Ex-Partnerin Franziska (Simone Hanselmann) und ihr gemeinsamer Sohn Johann (Clemens Lackner) nach Ellmau zurück.
Das letzte Mal hatte er die beiden vor fünf Jahren gesehen, ehe sich Franziska zusammen mit Johann nach New York aufmachte.
Martin befindet sich angesichts des Wiedersehens in einem emotionalen Ausnahmezustand. Immer wieder kämpft er während der Folge mit den Tränen.
"Egal, was da kommt, es wird das Leben verändern. Meins, unseres. Wenn Franziska will, dass ich jetzt der Papa für den Kleinen bin, … wie soll das denn gehen?", sagt er zu seiner aktuellen Partnerin Karin Bachmeier (Hilde Dalik).
Schließlich habe er bei Lilli (Ronja Forcher) jahrelang nicht mal gewusst, dass er der Vater ist. "Ich habe zwei Kinder und bei beiden habe ich alles verpasst!" Seinen Sohn kenne er gar nicht. Als er noch ein Säugling war, zog Franziska mit ihm nach New York.
"Der Bergdoktor" Staffel 19, Folge 8: Martins Sohn denkt, ein anderer wäre sein Vater
Als Martin schließlich auf Franziska trifft, ist Sohn Johann zunächst nicht zu sehen. "Wo ist er?", fragt Martin. "Spielen, mit Mark", antwortet Franziska. Seit drei Jahren sei sie mit Mark zusammen.
Johann wisse nicht, dass Martin sein Vater sei, gesteht Franziska.
Dann sieht Martin erstmals aus der Ferne seinen Sohn, der auf einem Tretroller lachend vorbeifährt. Franziskas Partner Mark ist bei ihm. Sie lachen und spielen.
Und dann sagt Johann zu Mark ein Wort, das Martin schwer trifft: "Papa".
Johann ist also in dem Glauben aufgewachsen, dass Mark sein Vater ist. Eine niederschmetternde Erkenntnis für Martin, der um Fassung ringt.
Was Franziska nun von Martin will und in welcher Rolle sie ihn künftig bezüglich Johann sieht, wird nicht verraten. Dafür müssen sich die "Bergdoktor"-Fans bis zur Ausstrahlung der 20. Staffel im Jahr 2027 gedulden.
Titelfoto: Screenshot/ZDF