"Bergdoktor"-Star Baumgartner verrät überraschenden Mini-Job: "Das hält mich jung"

München - Monika Baumgartner (74) spielt seit der ersten " Bergdoktor "-Staffel im Jahr 2008 die gutmütige Lisbeth Gruber in der ZDF-Serie. Wie die gebürtige Münchnerin nun verriet, hat sie aber neben ihrer Schauspiel-Karriere noch eine ungeahnte nebenberufliche Tätigkeit.

Monika Baumgartner (74) ist ein echtes "Bergdoktor"-Urgestein. © Ursula Düren/dpa

Wie die 74-Jährige im Interview mit "Die Aktuelle" verriet, hilft sie gelegentlich in der Kanzlei ihres Lebensgefährten aus. "Das ist interessant, ich lerne dabei viel Neues", sagte sie.

Seit 28 Jahren sind Baumgartner und Rechtsanwalt Hans Böhmer (70) ein Paar.

Und der Nebenberuf habe weitere Vorzüge. "Da bleibe ich wach und konzentriert. Das hält mich jung", meinte die Schauspielerin.

Vor einiger Zeit erklärte Baumgartner in einem "Bunte"-Interview, warum sie und Böhmer nach all den Jahren noch nicht geheiratet haben.

"Wir haben uns so entschieden und das werden wir nicht ändern", sagte sie.

"Hans ist ein Kopfmensch, ich ein Bauchmensch. Unsere Beziehung ist ein Geben und Nehmen. Das liebe ich sehr", erzählt Baumgartner darüber, wie sich die beiden gegenseitig ergänzen würden, nachdem sie sich ihr ganzes Leben "zusammengerauft" hätten.