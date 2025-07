"Bergdoktor"-Star Ronja Forcher verrät: Das ist das Wichtigste in ihrem Beruf

Ronja Forcher (29) steht seit ihrer Kindheit vor der Kamera. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

"Du musst in diesem Beruf echt sein, sonst hältst du das nicht aus. Wenn das nicht wahr ist und pur und authentisch, dann verwendest du so viel Kraft darauf, den anderen was vorzumachen - und dir selbst auch - dann bleibt nicht mehr übrig für das, was du eigentlich machen willst", sagte die Österreicherin in der neuesten Folge des Podcasts "Upper Rat".

Außerdem sprach die Schauspielerin darüber, was für sie "Heimat" bedeutet.

"Also ich denke schon, dass Heimat natürlich irgendwo der Ort ist, wo ich groß geworden bin, also Tirol", sagte die gebürtige Innsbruckerin.

"Ich merke aber auch immer mehr - das klingt wie so ein Glückskeks-Spruch, aber irgendwie ist da was dran - Heimat sind wirklich die Menschen, die dir ein gutes Gefühl geben. Wenn ich mit meinen Freunden Karten spiele, dann muss ich nicht überlegen, wo Heimat ist."