"Der Bergdoktor": Letzte Chance! Spektakuläre Fan-Aktion endet heute

Fans können ein persönliches Treffen mit Hans Sigl (54) ersteigern. © Joerg Carstensen/dpa

United Charity versteigert ein Meet and Greet am Bergdoktor-Set am Wilden Kaiser in Österreich mit dem Martin-Darsteller. Am heutigen Freitag um 16.10 Uhr endet die Aktion. Das aktuelle Höchstgebot liegt bei stolzen 5000 Euro (Stand: 15. Dezember, 10.30 Uhr).

"Sie können Hans Sigl und seine Kollegen persönlich bei den Dreharbeiten zur 18. Staffel der Serie besuchen und einen Blick hinter die Kulissen werfen", heißt es auf der Webseite.

Der Erlös aus der Versteigerung geht ohne Abzug von Kosten an die Nicolaidis YoungWings Stiftung, eine bundesweit tätige Anlaufstelle für junge Trauernde.

Deren Hilfsangebote richten sich neben Erwachsenen bis zum Alter von 49 Jahren, deren Lebenspartner verstorben ist, auch an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum Alter von 27 Jahren, die einen Elternteil oder beide Eltern verloren haben.