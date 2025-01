"Der Bergdoktor": Staffel 18 startet mit neuem Liebes-Drama für Martin

München - Der " Bergdoktor " Martin Gruber (gespielt von Hans Sigl, 55) ist zurück im ZDF. Was Dich in der ersten Folge der 18. Staffel erwartet, liest Du hier.

Patient Hendrik Barlan (Sönke Möhring, 52, r.) stellt den Bergdoktor (Hans Sigl, 55) vor eine neue Herausforderung. © ZDF/Erika Hauri

Bei seinem neuen Patienten Hendrik Barlan (Sönke Möhring, 52) steht Martin vor einer Herausforderung.

Zahlreiche Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel, die Barlan einnimmt, erschweren seine Diagnose.

Barlan hat sich dem Konzept "Longevity" verschrieben und will durch seinen Lebensstil seine Zellalterung vorbeugen. Martin ist überzeugt, dass die vielen Mittelchen Barlan krank machen. Mit Professorin Diane Klinger (Heike Trinker, 63), die eine Longevity-Klinik am Starnberger See leitet, bekommt der "Bergdoktor" deshalb Ärger.

Auch Dr. Kahnweiler (Mark Keller, 59) zweifelt an Martins Theorie. Trotzdem verschlechtert sich der Zustand des Patienten zusehends.