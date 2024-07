"Der Bergdoktor" völlig aus dem Häuschen! Auf diesen Moment hat Hans Sigl Jahre gewartet

Hans Sigl (55) war nach dem Konzert-Besuch total begeistert. © Henning Kaiser/dpa

"So, ihr Lieben, heute bin ich mal unterwegs in Sachen Kultur. Ich habe heute einen Abend, auf den ich mich schon so lange gefreut habe, nämlich Jahre", erzählte Hans Sigl in seiner Instagram-Story.

Der Österreicher besuchte am Montag ein Konzert des Gesangs-Duos "Die Feisten" in der Alten Kongresshalle in München.

Die Auftritte der Musiker Mathias Zeh (63) und Rainer Schacht (61), die sich zusammen "Die Feisten" nennen, zeichnen sich durch ihre eigenen Kompositionen mit Comedy-Elementen aus.

"Ich habe mir viel erwartet von diesem Abend und was soll ich sagen, sie sind noch geiler live", schwärmte Sigl nach dem Konzert.

"Wo immer ihr seid und überhaupt, geht und schaut sie euch an, sie sind großartig. Ich liebe 'Die Feisten'."