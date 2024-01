Seit 25 Jahren ohne Trauschein: Darum will "Bergdoktor"-Star Monika Baumgartner nicht heiraten

München - Eigentlich ist ihr Einsatzgebiet der Wilde Kaiser, privat lebt "Bergdoktor"-Star Monika Baumgartner (72) in wilder Ehe. Und das kann ruhig so bleiben.

Doch die 72-Jährige spricht in dem Interview nicht nur über das gemeinsame Leben, sondern auch über Verlust. Nämlich den, ihres Kollegen Elmar Wepper.

Eine Entscheidung, die sie nicht bereut – was sie ohnehin nie tun würde. Schließlich hätte sie – laut eigener Aussage – immer nur das gemacht, was ihr zu diesem Zeitpunkt als richtig erschien.

"Wir haben uns so entschieden und das werden wir nicht ändern", gesteht sie im " Bunte "-Interview. Seit einem Vierteljahrhundert lebt sie mit dem Rechtsanwalt Hans Böhmer zusammen.

Denn immerhin funktioniert diese Beziehung schon seit 25 Jahren ohne Trauschein. Gemäß dem Motto "Never change a running system" spürt die 72-Jährige keinen Drang, den Hafen der Ehe überhaupt noch anzusteuern.

Der Schauspieler ist Ende Oktober 2023 im Alter von 79 Jahren offenbar an Herzversagen gestorben. Er wurde vor allem durch Serien wie "Der Kommissar", "Polizeiinspektion 1" und "Zwei Münchner in Hamburg" bekannt.

"Wie so viele Frauen habe ich mich sofort ein bisschen in ihn verguckt", gestand Baumgartner, die erstmals 1978 mit dem jüngeren Bruder von Schauspieler Fritz Wepper (82, "Der Kommissar", "Derrick") vor der Kamera stand.

"Mich hat der Tod von Elmar Wepper mitgenommen, wir kannten uns gut und vor allem lange." Außerdem stimme sie sein Tod nachdenklich: "Die Einschläge kommen näher", so Baumgartner in dem Interview. Die neue Staffel von "Der Bergdoktor" beginnt am Donnerstag 20.15 Uhr um ZDF.