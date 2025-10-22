Wetter-Chaos am "Bergdoktor"-Set: Schnee bringt Dreh für Staffel 19 in Verzug
München/Ellmau - Seit dem Frühjahr wird am Wilden Kaiser in Österreich für die 19. Staffel "Der Bergdoktor" gedreht. Doch das Wetter hat die Produktion zurückgeworfen.
"Wir drehen noch. Aufgrund von Wetterkapriolen sind wir ein wenig in Verzug geraten. Es hat leider schon an Stellen geschneit, an denen wir eigentlich keinen Schnee brauchten, deswegen müssen wir uns jetzt etwas beeilen", verriet Schauspieler Hans Sigl (56) im Interview mit "news38".
Der Ausstrahlungstermin Anfang Januar sei aber noch nicht gefährdet.
Die 18. Staffel "Der Bergdoktor" endete mit dem Serien-Tod von Rolf Pflüger (Wolfram Berger, 80) – kurz zuvor hatte Martin seiner Karin (Hilde Dalik, 47) bei einer Spontan-Hochzeit das Jawort gegeben.
Eine große Umstellung für Martin-Darsteller Hans Sigl: "Diese Staffel war für mich als Schauspieler tatsächlich etwas Besonderes. Wenn man eine Rolle so lange spielt, und Martin war dabei stets der Ungebundene, der Suchende, war in diesem Jahr der Ansatz ein anderer. Nämlich ihn verheiratet zu zeigen. Mit all dem Glück, das dazugehört. Das war sehr spannend."
In den kommenden Folgen sei ein "guter, neuer Gruber" zu sehen.
"Der Bergdoktor" Hans Sigl: Deswegen erteilte er dem ZDF-Traumschiff schon mehrere Absagen
Bei der Frage, was die TV-Zuschauer in der 19. "Bergdoktor"-Staffel erwartet, hielt sich der 56-jährige Österreicher bedeckt: "Ich kann so viel sagen: Die Familie Gruber und die Familie Pflüger haben alle Hände voll zu tun, und wir erzählen schöne, epische, dramatisch-emotionale Episoden-Geschichten."
Hans Sigl verriet in dem Gespräch auch, warum er trotz mehrerer Anfragen noch nicht beim ZDF-"Traumschiff" zu sehen war.
"Ich hatte schon einige Anfragen, aber es passt zeitlich einfach nicht. Die Dreharbeiten von 'Bergdoktor' und 'Traumschiff' sind leider immer parallel. Und jeweils auch mit großem Aufwand verbunden", sagte der Schauspieler aus der Steiermark und fügte hinzu:
"Das ist ärgerlich, aber ich schaue es mir an Weihnachten auf jeden Fall an."
Titelfoto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa; Karl-Josef Hildebrand/dpa (Montage)