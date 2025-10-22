Wetter-Chaos am "Bergdoktor"-Set: Schnee bringt Dreh für Staffel 19 in Verzug

München/Ellmau - Seit dem Frühjahr wird am Wilden Kaiser in Österreich für die 19. Staffel " Der Bergdoktor " gedreht. Doch das Wetter hat die Produktion zurückgeworfen.

Hans Sigl (56) ist auch in der 19. Staffel "Der Bergdoktor" als Dr. Martin Gruber zu sehen. © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

"Wir drehen noch. Aufgrund von Wetterkapriolen sind wir ein wenig in Verzug geraten. Es hat leider schon an Stellen geschneit, an denen wir eigentlich keinen Schnee brauchten, deswegen müssen wir uns jetzt etwas beeilen", verriet Schauspieler Hans Sigl (56) im Interview mit "news38".

Der Ausstrahlungstermin Anfang Januar sei aber noch nicht gefährdet.

Die 18. Staffel "Der Bergdoktor" endete mit dem Serien-Tod von Rolf Pflüger (Wolfram Berger, 80) – kurz zuvor hatte Martin seiner Karin (Hilde Dalik, 47) bei einer Spontan-Hochzeit das Jawort gegeben.

Eine große Umstellung für Martin-Darsteller Hans Sigl: "Diese Staffel war für mich als Schauspieler tatsächlich etwas Besonderes. Wenn man eine Rolle so lange spielt, und Martin war dabei stets der Ungebundene, der Suchende, war in diesem Jahr der Ansatz ein anderer. Nämlich ihn verheiratet zu zeigen. Mit all dem Glück, das dazugehört. Das war sehr spannend."

In den kommenden Folgen sei ein "guter, neuer Gruber" zu sehen.