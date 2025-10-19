"Bergdoktor"-Star Ronja Forcher über Staffel 19: Serien-Tod hat gravierende Folgen

Ellmau/München - Am Wilden Kaiser in Österreich wird bereits seit Frühjahr fleißig für die 19. Staffel " Der Bergdoktor " gedreht. Lilli-Darstellerin Ronja Forcher (29) gab bereits jetzt einen Ausblick, vor welchen Herausforderungen die Gruber-Familie in den neuen Folgen steht.

Lilli (Ronja Forcher, 29) verlor in der 18. Staffel ihren geliebten Opa Rolf (Wolfram Berger, 80). © ZDF/Erika Hauri

Wir erinnern uns: Die 18. Staffel der ZDF-Serie endete mit dem Tod von Rolf Pflüger, dem Opa von Lilli Gruber.

"Wie man sich vorstellen kann, wenn jemand stirbt, dem eine Firma gehört, dann hat das natürlich gewisse Folgen und bringt Herausforderungen für eine Familie", verriet Ronja Forcher gegenüber "Bunte".

Damit ist natürlich die "Gruber-Milch" gemeint. Rolf hielt 49 Prozent der Anteile an dem Unternehmen. Es wird also spannend werden, wie diese Anteile nach dem Serien-Tod aufgeteilt werden.

Ronja Forcher ist auch nach 17 Jahren beim "Bergdoktor" immer noch Feuer und Flamme für ihre Rolle. "Ich habe so eine Freude diese Bücher zu spielen und meine Rolle durch ganz unbekannte Wasser zu geleiten", so die Österreicherin.

"Ich habe das Gefühl meine Lilli sitzt in einem Schiff und die Wellen schleudern sie nach oben und untern. Das ist für mich als Schauspielerin natürlich grandios. Wie es für meine Rolle ist, das werden die Zuschauer selbst herausfinden müssen."