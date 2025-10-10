"Der Bergdoktor" Hans Sigl ganz privat: So lernte er seine Frau Susanne kennen

München - Seit 2008 spielt Hans Sigl (56) bei der ZDF-Serie " Der Bergdoktor " den Protagonisten Dr. Martin Gruber. Im selben Jahr heiratete er seine Frau Susanne (53; vormals Susanne Kemmler). Die beiden lernten sich beim Boarding zu einem Flug Richtung Mexiko kennen – Susanne befand sich damals noch in festen Händen.

Hans Sigl (56) und seine Frau Susanne (53) sind seit 17 Jahren verheiratet. (Archiv) © Peter Kneffel/dpa

Liebe auf den ersten Blick sei es nicht gewesen, wie Hans Sigl im Interview mit "Bunte" erzählt. "Das klingt mir zu sehr nach einem Klischee-Ding. Aber ich wusste genau, dass ich mich auf dem Flug sehr gerne sehr lange mit dieser Frau über alles unterhalten wollte", so der Österreicher.

Susanne war damals noch mit Musiker und Songwriter Hubert Kah (64) verheiratet. "Wir bereuen gar nichts", sagt sie heute.

"Ich habe in Susanne die ideale Begleiterin meiner Ideen gefunden. Mein Blickwinkel ist kreativ und impulsiv, Susanne ergänzt mich darüber hinaus unglaublich gut. Es gibt kaum eine Sache, in der wir uns nicht einig sind. Wir haben das perfekte Miteinander", sagt Hans Sigl.

"Das hat einfach etwas mit einem tiefen Empfinden füreinander zu tun, mit einer großen Aufmerksamkeit. Mit der Fähigkeit, hinzuschauen, wie es dem Menschen geht, den man liebt", meint seine Frau Susanne.