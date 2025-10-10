"Der Bergdoktor" Hans Sigl ganz privat: So lernte er seine Frau Susanne kennen
München - Seit 2008 spielt Hans Sigl (56) bei der ZDF-Serie "Der Bergdoktor" den Protagonisten Dr. Martin Gruber. Im selben Jahr heiratete er seine Frau Susanne (53; vormals Susanne Kemmler). Die beiden lernten sich beim Boarding zu einem Flug Richtung Mexiko kennen – Susanne befand sich damals noch in festen Händen.
Liebe auf den ersten Blick sei es nicht gewesen, wie Hans Sigl im Interview mit "Bunte" erzählt. "Das klingt mir zu sehr nach einem Klischee-Ding. Aber ich wusste genau, dass ich mich auf dem Flug sehr gerne sehr lange mit dieser Frau über alles unterhalten wollte", so der Österreicher.
Susanne war damals noch mit Musiker und Songwriter Hubert Kah (64) verheiratet. "Wir bereuen gar nichts", sagt sie heute.
"Ich habe in Susanne die ideale Begleiterin meiner Ideen gefunden. Mein Blickwinkel ist kreativ und impulsiv, Susanne ergänzt mich darüber hinaus unglaublich gut. Es gibt kaum eine Sache, in der wir uns nicht einig sind. Wir haben das perfekte Miteinander", sagt Hans Sigl.
"Das hat einfach etwas mit einem tiefen Empfinden füreinander zu tun, mit einer großen Aufmerksamkeit. Mit der Fähigkeit, hinzuschauen, wie es dem Menschen geht, den man liebt", meint seine Frau Susanne.
"Der Bergdoktor" Hans Sigl und seine Ehefrau Susanne leben als Patchwork-Familie zusammen
Hans Sigl betont, dass er und seine Frau sich immer viel Zeit füreinander genommen haben, "auch als die Kinder klein waren und noch in die Schule gingen. Wir hatten jede Woche einen Paar-Tag. Wenn ich viel gearbeitet habe und unterwegs sein musste, haben wir gespürt, dass auch Abstand nicht schadet, wenn wir uns auch sehr vermisst haben."
Für den "Bergdoktor" ist auch "Streit" ein Merkmal einer guten Beziehung. "Wir streiten uns gerne. Streit ist ein erhöhtes Maß an Auseinandersetzung. Das gehört zu einer guten Beziehung dazu."
Das Paar lebt als große Patchwork-Familie. Susanne brachte ihre zwei Söhne Jonas und Niklas mit in die Ehe und Hans Sigl seinen Sohn Nepomuk. Zudem hat der Schauspieler ein sehr gutes Verhältnis zur Tochter seiner Ex-Freundin.
