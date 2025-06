Bewohner verlässt seine verrauchte Wohnung nicht, Feuerwehrmann muss lauter werden: "Raus!"

Alles in Kürze

Die Bautzner Feuerwehr rückte zu einem Brand in Bautzen aus. © DMAX/ Filmreif TV GmbH

In einer aktuellen Folge von "112 - Feuerwehr im Einsatz" ist zu sehen, wie der Löschzug der Feuerwehr am späten Abend zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus ausrückt.

Anwohner hatten den Notruf gewählt, nachdem der Rauchmelder eines Nachbarn gepiept hat.

Am Einsatzort angekommen, checkt Einsatzleiter Markus Bergander die Lage. Ein unangenehmer Geruch liegt in der Luft, doch der Bewohner der betroffenen Wohnung will nicht herauskommen. "Das ist gefährlich, das können Sie nicht einschätzen", versucht Bergander dem Mann gut zuzureden. Doch der reagiert nicht.

Erst, als Gruppenführer Mike Schöne mehrfach mit lauter Stimme "raus!" ruft, verlässt der Bewohner endlich die verrauchte Wohnung.

"Wir helfen den Leuten mit Nachdruck, aber wir werden nicht körperlich. Das ist eine Aufgabe der Polizei", erklärt der 52-Jährige.