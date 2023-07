"Big Bounce": 13-jährige Leipzigerin hüpft Kontrahenten mit Leichtigkeit davon

Breda/Salzgitter - Henriette Becker ist 13 Jahre alt und besucht die 8. Klasse an einer Schule in Leipzig. In ihrer Freizeit will sie hoch hinaus - wie in der aktuellen Folge der RTL-Sendung "Big Bounce" zu sehen ist. Dort hüpfte sie teils fast doppelt so alten Athleten ins Halbfinale davon.