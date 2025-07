Euer Weg ins TV: Komparsen für Dreharbeiten in Leipzig gesucht

Leipzig - Wer schon immer mal Teil einer Fernsehproduktion sein wollte, erhält nun die Gelegenheit dazu: Die Agentur Filmgesichter sucht Komparsen und Komparsinnen für Dreharbeiten in Leipzig .

Alles in Kürze

Mit Dialogwitz und Feingefühl verkörpert die als "Tatort"-Rechtsmedizinerin bekannte Hauptdarstellerin (l.) eine unkonventionelle Titelheldin. © ARD Degeto Film/Erik Steingroever

Für die Fortsetzung der TV-Serie "Der Lehrer" werden vor allem 200 Schüler und Schülerinnen im Alter zwischen 16 und 22 Jahren gecastet.

Die Dramedy-Serie, in der Hauptdarsteller Hendrik Duryn (57) den hilfsbereiten Lehrer Stefan Vollmeer verkörpert, der häufig durch unkonventionelle Methoden in Erscheinung tritt, läuft auf RTL und geht in die zehnte Staffel.

Alle Personen anderen Alters, egal welches Geschlechts oder welcher Nationalität, erhalten dafür die Chance, einen Auftritt in der zweiten Staffel der TV-Reihe "Einspruch, Schatz! - Herzenswünsche" zu ergattern.

In der ARD-Serie schlüpft Christine Urspruch (54) in eine Anwaltsrobe und spielt eine Juristin mit Herz, für die das Menschliche stets vor den Paragrafen kommt.