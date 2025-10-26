"Big Brother - Knossi Edition": TV-Ikone gewinnt die dritte Ausgabe
Köln - Zum dritten Mal hat Jens "Knossi" Knossalla (39) "Big Brother - Knossi Edition" ausgerichtet. Nach drei langen Tagen steht jetzt auch der Gewinner fest!
Gewonnen hat nämlich die TV-Ikone Peter Ludolf (70), der sowohl von den Zuschauern, als auch von den anderen Teilnehmern einstimmig zum Sieger gewählt wurde.
Der "Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz"-Star setzte sich schlussendlich gegen die beiden Streamer Zarbex (27) und Max Schradin (47), die Sänger Mia Julia (38), Julian Sommer (27), Rumbombe (35) und Marc Eggers (39), Dragqueen Aria Addams (22) und Reality-Star Leyla Heiter (29) durch.
Auch bei "Knossis" eigener Edition wurden die prominenten Teilnehmer durchgehend überwacht. Fans konnten sich das Spektakel 24/7 im Livestream anschauen.
Los ging es am Freitag, dem 24. Oktober um 12 Uhr. Seitdem wurden sie 57 Stunden lang auf Schritt und Tritt begleitet.
Während nach dem ersten Tag keiner der Kandidaten das Haus verlassen musste, eskalierte es in der zweiten Nach im Container - mit zahlreichen Regelbrüchen.
"Big Brother - Knossi Edition"-Teilnehmer lassen die Sau raus
Denn die Stars ließen die Sau raus. Zunächst blickten sie noch auf eher knappe Vorräte, doch eine ersehnte Lieferung änderte die Gemütslage bei den Teilnehmern.
So wurden Grillzeug, Alkohol und Musik geliefert und auch die Bewohner der Luxuswohnung, Peter Ludolf, Leyla Heiter sowie Überraschungsgast Rohat (23) durften sich zu den anderen gesellen.
Je später es jedoch wurde, desto ausgelassener wurde auch die Stimmung. Und so plauderte der Gastgeber die genaue Adresse des Sets aus und machte den Fans sogar noch ein Angebot. "Wer es jetzt schafft, als erster Zuschauer jemals hier einzubrechen, auf den wartet ein Mega-Preis!", teilte er mit.
Das kam bei "Big Brother" jedoch nicht gut an und schaltete sich daher mehrmals laut ein: "STOPP!" Doch das alles nützte nichts, denn die Promis machten weiter Party, sodass Leyla, Peter und Rohat aus der Luxuswohnung geschmissen wurden.
"Ihr habt meine Gastfreundschaft mit Füßen getreten. Die Party ist vorbei. Jetzt und sofort", verkündete "Big Brother". Zudem mussten alle gelieferten Gegenstände wieder zurück.
Titelfoto: TheRealKnossi/twitch.tv (Screenshot)