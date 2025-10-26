"Big Brother - Knossi Edition": TV-Ikone gewinnt die dritte Ausgabe

Köln - Zum dritten Mal hat Jens "Knossi" Knossalla (39) "Big Brother - Knossi Edition" ausgerichtet. Nach drei langen Tagen steht jetzt auch der Gewinner fest!

Peter Ludolf (70) hat die dritte Ausgabe von "Big Brother - Knossi Edition" gewonnen. © TheRealKnossi/twitch.tv (Screenshot)

Gewonnen hat nämlich die TV-Ikone Peter Ludolf (70), der sowohl von den Zuschauern, als auch von den anderen Teilnehmern einstimmig zum Sieger gewählt wurde.

Der "Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz"-Star setzte sich schlussendlich gegen die beiden Streamer Zarbex (27) und Max Schradin (47), die Sänger Mia Julia (38), Julian Sommer (27), Rumbombe (35) und Marc Eggers (39), Dragqueen Aria Addams (22) und Reality-Star Leyla Heiter (29) durch.

Auch bei "Knossis" eigener Edition wurden die prominenten Teilnehmer durchgehend überwacht. Fans konnten sich das Spektakel 24/7 im Livestream anschauen.

Los ging es am Freitag, dem 24. Oktober um 12 Uhr. Seitdem wurden sie 57 Stunden lang auf Schritt und Tritt begleitet.

Während nach dem ersten Tag keiner der Kandidaten das Haus verlassen musste, eskalierte es in der zweiten Nach im Container - mit zahlreichen Regelbrüchen.