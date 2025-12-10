Chemnitzer planen Party in Plattenbau - mit Hochzeitsfoto auf Ecksofa

Chemnitz - Gerade einmal 500 Euro Budget haben Jenny (29) und Christian (46) für ihre Hochzeit, wollen zudem maximal sechs Gäste in ihre Chemnitzer Plattenbau-Wohnung einladen. Dort soll viel gebastelt werden, um die Party unvergesslich werden zu lassen.

Wollen mit nur 500 Euro Budget heiraten: Jenny (29) und Christian (46). © RTLZWEI

Weil mit den kalkulierten 70 Euro bereits kein passendes Brautkleid gefunden wurde, funktionierte Jenny ein vorhandenes Sommerkleid um. Und auch sonst sind die Arbeitslosen kreativ, um die Kosten am schönsten Tag ihres Lebens nicht explodieren zu lassen.

Die Torte will der frühere Konditor selbst backen, zudem möchte er auch selbst grillen, um die Gäste zu verköstigen. "Vielleicht können die Leute auch was mitbringen, da wird der Budgetrahmen nicht gleich so arg gesprengt."

Mit ihren 1101 Euro im Monat können die Bürgergeld-Empfänger freilich keine großen Sprünge machen. Sie bleiben dennoch positiv und machen das Beste aus ihrer Situation, geben sich mit wenig zufrieden.

Und dann geht es auch schon an die Pläne für eine Umgestaltung ihrer 55 Quadratmeter großen Dreizimmerwohnung, die zur Partylocation werden soll.