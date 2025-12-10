Chemnitzer planen Party in Plattenbau - mit Hochzeitsfoto auf Ecksofa
Chemnitz - Gerade einmal 500 Euro Budget haben Jenny (29) und Christian (46) für ihre Hochzeit, wollen zudem maximal sechs Gäste in ihre Chemnitzer Plattenbau-Wohnung einladen. Dort soll viel gebastelt werden, um die Party unvergesslich werden zu lassen.
Weil mit den kalkulierten 70 Euro bereits kein passendes Brautkleid gefunden wurde, funktionierte Jenny ein vorhandenes Sommerkleid um. Und auch sonst sind die Arbeitslosen kreativ, um die Kosten am schönsten Tag ihres Lebens nicht explodieren zu lassen.
Die Torte will der frühere Konditor selbst backen, zudem möchte er auch selbst grillen, um die Gäste zu verköstigen. "Vielleicht können die Leute auch was mitbringen, da wird der Budgetrahmen nicht gleich so arg gesprengt."
Mit ihren 1101 Euro im Monat können die Bürgergeld-Empfänger freilich keine großen Sprünge machen. Sie bleiben dennoch positiv und machen das Beste aus ihrer Situation, geben sich mit wenig zufrieden.
Und dann geht es auch schon an die Pläne für eine Umgestaltung ihrer 55 Quadratmeter großen Dreizimmerwohnung, die zur Partylocation werden soll.
Armes Deutschland (RTLZWEI): Styropor, Pappe und Sprühkleber für die Traumhochzeit
Das Hochzeitsfoto soll auf dem Ecksofa vor einem Dschungel-Wandbild geknipst werden. Dieser Bereich soll zuvor mit Styropor-Steinen und selbst gebastelten Wolken verziert werden, um ein Schloss zu imitieren. "Mit Sprühkleber, dass man das dann auch wieder gut entfernen kann", so Christian.
Mit einer LED-Lichterkette wird der Bereich noch besser in Szene gesetzt. "Das leuchtet dann in die Wolke rein, dann ist die schön bunt."
Außerdem ist ein Torbogen in Richtung Essbereich angedacht. "Das ist wie ein Portal, da geht man dann Richtung Gran Canaria", beschreibt der 46-Jährige den Bereich mit der Eckbank, hinter dem ein weiteres bedrucktes Wandbild in Südsee-Optik abgebracht ist.
Einen Hochzeitstanz wird es wegen Jennys halbseitiger Lähmung übrigens nicht geben. Nach einem Schlaganfall im Säuglingsalter ist die 29-Jährige geistig und körperlich beeinträchtigt.
Neue Folgen "Armes Deutschland" liefert Euch RTLZWEI immer dienstags, ab 20.15 Uhr. Die Episoden gibt es auch jederzeit bei RTL+.
Titelfoto: Bildmontage: RTLZWEI