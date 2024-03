"Big Brother"-Kandidatin liebt es, nackt zu sein: Entblößt sich Yael auch im Container?

Doch Vorsicht liebe Männer im "Big Brother"-Container, die Wahl-Mallorquinerin weiß ganz genau, was sie will!

17 Kandidaten wollen 100 Tagen in dem Container verbringen. © Seven.One/Willi Weber

"Ich reagiere ganz allergisch auf Men's-Planer. Also wenn Männer das Bedürfnis haben, mir Dinge zu erklären, die ich eigentlich schon ganz genau weiß", so Yael, die ergänzt: "Und auf stutenbissige Frauen!"

Denn es passiere auch sehr oft, dass sie unterschätzt werde und dass Leute sie sehen und dann positiv überrascht sind, dass sie sprechen könne.

Auf die 100 Tage im Container hat die 29-Jährige jedoch richtig Bock: "Ich freue mich auf 'Big Brother', weil ich es liebe, von morgens bis abends gefilmt und beobachtet zu werden."

Sie gehe allerdings auch in das Haus, um zu gewinnen, wie sie erklärt. "Ich ziehe da nicht ein, um auf halbem Weg abzubrechen."

Am ersten Abend bleibt es für die gelernte Hair- und Make-up-Artistin jedoch ruhig. Während andere Kandidaten schon Spiele spielen müssen, kann sich die 29-Jährige noch schonen. In vollzähliger Runde stehen dann auch schon die ersten Nominierungen an, denn schließlich können die Zuschauer in der kommenden Woche entscheiden, wer als Erstes aus dem Haus fliegt.

Ob Yael ihre Ansage auch in die Wirklichkeit umsetzen kann? Das alles könnt Ihr in den wöchentlichen Entscheidungsshows jeden Montag um 22.55 Uhr auf Sat.1 sehen. Dazu läuft auf Joyn ein 24-Stunden-Stream aus dem Container und um 21 Uhr erwartet Euch dort eine Tageszusammenfassung.