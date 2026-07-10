Schwerer Abschied: "Big Brother"-Gewinner trauert um krebskranke Frau - "Sie war eine Löwin"

Köthen - Traurige Nachrichten von "Big Brother 2025"-Gewinner Marcel Schiefelbein: Seine Frau Jacky ist an den Folgen ihrer Krebserkrankung gestorben.

Über Instagram verkündete Marcel Schiefelbein die tragische Nachricht, dass seine langjährige Partnerin an Krebs verstorben ist. © Screenshot/Instagram/jacky_f_maus

"In den letzten fünf Jahren haben wir gegen diesen scheiß Krebs gekämpft und am Ende haben wir beziehungsweise meine Frau den Kampf verloren", teilt er am Mittwoch über Instagram mit.

Bereits im vergangenen Jahr berichtete der Familienvater aus Köthen (Sachsen-Anhalt), wie schwer die Familie seit der Diagnose zu kämpfen hatte, auch finanziell.

Während Jacky bis Mai 2025 auf ihrer Instagram-Seite noch relativ regelmäßig Beiträge postete, wurde es plötzlich still um sie.

"Meine liebe Frau ist im Kreise ihrer liebsten Menschen eingeschlafen. Sie war eine Löwin", trauert Marcel um den Verlust.

Sie hinterlässt neben ihrer Familie auch zwei Kinder. Für sie versucht Marcel, ein "relativ normales Leben" aufrechtzuerhalten. Doch mit der Trauer um den Verlust seiner geliebten Frau falle das jeden Tag aufs Neue schwer.