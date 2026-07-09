"Tagesschau"-Abschied in Planung? Susanne Daubner denkt bereits an die Zeit danach

Hamburg - Susanne Daubner (65) war in dem neuen Videopodcast von Elmo, dem roten Monster aus der "Sesamstraße" zu Gast. Im Laufe des Gesprächs heimste sich Elmo sogar eine Einladung in ihre letzte Sendung als " Tagesschau "-Sprecherin ein. Ist ein Ende als Nachrichtensprecherin bei der 65-Jährigen damit bereits in Sicht?

Susanne Daubner (65) ist bereits seit Januar 1999 Sprecherin bei der "Tagesschau". © Thorsten Jander/NDR/ARD/dpa

"Das wär doch mal 'ne Idee, Elmo", so Daubner im Gespräch mit dem kleinen Monster. "Du kommst in meine letzte Sendung. Wär das ein Deal?"

Die Reaktion von Elmo kommt schnell: "Aber das dauert ja noch ewig", entgegnet die rote Figur mit den wuscheligen Haaren. Offenbar hat er damit voll ins Schwarze getroffen.

"Das ist ein Thema, was mich tatsächlich gerade beschäftigt. Mit über 60 fange ich schon auch an, über das Alter nachzudenken, weil einem bewusst wird, dass das Leben irgendwie endlich ist", erklärt die "Tagesschau"-Sprecherin.

Ob ihr das Angst mache? Innerlich fühle sie sich viel jünger, als sie eigentlich ist. "Und wenn man dann in den Spiegel schaut, wird man daran erinnert, dass es nicht so ist. Mit diesem Zwiespalt muss man erst mal klarkommen."

Schließlich müsse die Zeit, die noch bleibt, ihrer Meinung nach gut genutzt werden. Ihr Ziel: "noch ein paar Spuren zu hinterlassen" - und zwar "in der Zeit nach der 'Tagesschau'". Welche Art von Spuren sie sich dabei vorgestellt hat, wisse sie selbst jedoch noch nicht. Auch, wann tatsächlich ihre letzte Sendung als Nachrichtensprecherin über die Bildschirme flimmern soll, lässt sie offen.