Wilde Mischung! Das sind die Kandidaten der neuen "Big Brother"-Staffel

Die neue Staffel von Big Brother steht in den Startlöchern, nun wurde bekannt gegeben, wer in den Container einzieht. Hier gibt's alle Teilnehmer im Überblick.

Von Laura Miemczyk

Köln - Fans können sich freuen, denn schon bald geht die neue Staffel von "Big Brother" an den Start. Nun hat Sat.1 verkündet, wer ins BB-Haus einzieht - und die Kombination der Kandidaten dürfte wohl für eine interessante Mischung sorgen!

Jochen Schropp (45) wird die wöchentlichen "Big Brother"-Live-Shows moderieren. © Seven.One/Willi Weber Die Zuschauer stehen kurz vor dem Staffelstart der neuen Ausgabe des Reality-Formats am 4. März auf Joyn wohl schon in den Startlöchern - ebenso wie die Bewohner der "Normalo"-Variante, die sich dem Sozialexperiment stellen werden! Dem Gewinner winkt am Ende wieder ein üppiges Preisgeld von 100.000 Euro, das sich zuletzt Staffel-Sieger Cedric Beidinger (30) im Jahr 2020 sichern konnte. Schon zuvor hatte Joyn bekannt gegeben, dass Fans die Teilnehmer in diesem Jahr rund um die Uhr über einen Livestream beobachten können - und nun ist auch endlich klar, wer in den Container einziehen wird. Die Geissens Robert Geiss und Ehefrau Carmen lüften intimes Geheimnis ihrer turbulenten Ehe Hier gibt's alle 16 Kandidaten im Überblick!

Das sind die Teilnehmer der neuen "Big Brother"-Staffel

Angela (49) bezeichnet sich selbst als offenen Menschen und ist zuversichtlich, dass sie während ihrer Teilnahme bei "Big Brother" wachsen wird. © Seven.One/Willi Weber

Angela (49) aus Bremen ist nicht nur die Nichte von UNO-Generalsekretär und Friedensnobelpreisträger Kofi Annan, sie bezeichnet sich selbst als Medium und hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit ihrer Gabe Menschen zu helfen. Auch als Whitney-Houston-Double hatte die Mutter eines Sohnes bereits einige Auftritte.

Benedikt (23) will den Zuschauern zeigen, was in ihm steckt, und freut sich darauf, interessante und außergewöhnliche Menschen kennenzulernen. © Seven.One/Willi Weber

Benedikt (23) stammt aus Ehningen bei Stuttgart, hat dieses Jahr seinen Bachelor in Journalismus abgeschlossen und ist für sein Studium bereits viel durch die Welt gereist. Der 23-Jährige, der großen Wert auf seine Optik legt, lebte unter anderem schon in Dubai und Spanien. Bene hatte bislang noch keine feste Beziehung - ob sich das nach seine Zeit bei "Big Brother" vielleicht ändert?

Christian (26) interessiert es wenig, ob er 24/7 unter Beobachtung steht - der Muskelmann möchte zu 100 Prozent gewinnen! © Seven.One/Willi Weber

Christian (26) ist aktuell Single, hat sich mit einer Entrümpelungs-Firma selbstständig gemacht und lebt noch bei seiner Mutter in Essen. Disziplin und Ehrgeiz sind ihm sehr wichtig - so legt der ausgebildete Sport- und Fitnesskaufmann auch großen Wert auf sein Äußeres und geht gleich mehrmals die Woche trainieren.

Ciara (35) plant nicht nur die Kühlschrankordnung im Container zu revolutionieren, sondern auch die Herzen der Mitbewohner und Zuschauer im Sturm zu erobern. © Seven.One/Willi Weber

Ciara (35) wurde in Deutschland geboren, lebt aktuell aber in der Nähe von Zürich in der Schweiz. Die 35-jährige Krankenschwester wurde intersexuell geboren und fällt vor allem mit ihrer herausstechenden Stimmfarbe auf, die sie dem Fehlen eines Stimmbandes verdankt. Ciara bezeichnet sich selbst als absolute Frohnatur und steht stets für Schwächere ein.

Frauke (29) glänzt mit ihrer tollpatschigen sowie ehrlichen Art und hat kein Problem mit der Totalüberwachung, da ihr ohnehin nichts peinlich ist. © Seven.One/Willi Weber

Frauke (29) aus Berlin ist eine echte Rampensau und liebt es, in Karaokebars aufzutreten. Sport ist weniger ihr Ding, dafür geht die 29-Jährige leidenschaftlich gern baden. Bislang hatte die unterhaltsame HR-Specialistin in Sachen Liebe leider ziemliches Pech, weshalb sie auch bei "Big Brother" die Augen nach dem Mann fürs Leben offen hält.

Gema (55) hat nicht nur eine positive Lebenseinstellung, sondern ihrer Ansicht nach auch gute Voraussetzungen, um mit unterschiedlichen Charakteren und Generationen auszukommen. © Seven.One/Willi Weber

Gema (55) lebt mit ihrem Mann und dessen Tochter in Koblenz und hat in der Vergangenheit schon einige Schicksalsschläge verkraften müssen. Der Glaube an Gott half ihr über die düsteren Zeiten in ihrem Leben hinweg und bestärkt sie zudem darin, den Blick immer auf das Positive zu richten. Ihr Erscheinungsbild ist der Einzelhandelskauffrau mit philippinischen Wurzeln, die auch als Voice-Over-Artist tätig ist, sehr wichtig.

Jacqueline (35) bezeichnet sich selbst als laut, auffällig und lustig und reagiert ziemlich allergisch auf Lästereien hinter ihrem Rücken. © Seven.One/Willi Weber

Jacqueline (35) aus Bochum ist Mutter eines fünfjährigen Sohnes und Bikerin mit Leib und Seele. So schraubt die extrovertierte Bochumerin auch in ihrer Freizeit leidenschaftlich gern an Motorrädern herum. Zum Abschalten näht und strickt die Biker-Braut allerdings auch liebend gern.

Kevin (29) legt großen Wert auf Körperhygiene und freut sich auf nette weibliche Bekanntschaften im Container. © Seven.One/Willi Weber

Kevin (29) lebt ebenfalls in Bochum und ist nicht nur ziemlich sportlich, der selbstbewusste Singlemann liebt die Musik und tanzt am liebsten zu Hip-Hop. Beruflich ist der 29-Jährige als Verkäufer im Vertrieb tätig, während er in seiner Freizeit gerne mit Freunden unterwegs ist oder auch schon mal den Kochlöffel schwingt.

Maja (25) sagt immer, was sie denkt, und würde mit dem Preisgeld ihre Schulden abbezahlen. © Seven.One/Willi Weber

Maja (25) wohnt in Düsseldorf und betreibt als selbstständige Gastronomin ein Franchise-Unternehmen. Ehrlichkeit wird bei der 25-Jährigen großgeschrieben - einer Diskussion geht sie nur selten aus dem Weg. Ebenso wichtig ist der Düsseldorferin ihre Unabhängigkeit.

Marcus (36) ist für jeden Spaß zu haben und will sich selbst beweisen, dass er das Zeug dazu hat, auch mal etwas zu gewinnen. © Seven.One/Willi Weber

Marcus (36) aus Berlin ist beruflich als Illustrator tätig, seine Interessen sind darüber hinaus aber ziemlich vielfältig: Egal ob Imkern, Bass spielen, Bier brauen - mit der Sportskanone wird es nie langweilig. Nur in Sachen Liebe hatte der alleinstehende Berliner bislang noch kein Glück.

Mateo (46) träumt bereits seit 24 Jahren davon, in den "Big Brother"-Container zu ziehen, und erfüllt sich mit seiner Teilnahme einen Lebenstraum. © Seven.One/Willi Weber

Mateo (46) lebt seit seiner Geburt in Wuppertal, bringt dank seiner sizilianischen Wurzeln aber auch italienische Leidenschaft mit in den Container. Der Vater zweier Kinder bezeichnet sich als wahre Frohnatur und hat ein Faible für Mode und Schmuck. Wenn er sich beruflich nicht gerade als Maler und Lackierer austobt, steht der Wuppertaler auch schon mal als Model vor der Kamera.

Maxime (20) ist nicht nur sehr ehrgeizig, sondern auch ziemlich perfektionistisch und sollte trotz ihres Alters nicht unterschätzt werden. © Seven.One/Willi Weber

Maxime (20) aus Wulkenzin ist das Nesthäkchen der Staffel - und eine wahre Sportskanone! Die harmoniebedürftige Singlefrau betreibt seit nunmehr zehn Jahren Leistungssport und wurde 2020 auf dem Wakeboard sogar Zehnte bei der EM. Partys sind eher weniger ihr Ding - die 20-Jährige vertreibt sich die Zeit lieber mit Wassersport.

Moritz (23) ist offen und humorvoll und kann überhaupt nicht mit Menschen, die jedes Wort auf die Goldwaage legen. © Seven.One/Willi Weber

Moritz (23) lebt in Gerabronn, einer Kleinstadt in Baden-Württemberg, und ist ein echtes Energiebündel. Das große Vorbild des Hobby-Sportlers ist Star-Kicker Cristiano Ronaldo, beruflich ist er aber nicht als Fußballer, sondern IT-Berater tätig. Mit seiner humorvollen Art hat der 23-jährige Singlemann immer einen lustigen Spruch auf den Lippen.

Nicos hat großen Respekt davor, mit vielen Personen auf engem Raum zu leben, will sich aber vollkommen auf die Herausforderung einlassen. © Seven.One/Willi Weber

Nicos bezeichnet sich selbst als charakterstarke, aber gefühlvolle Person, die ihre eigenen Macken hat. Ehrlichkeit wird bei dem Bartträger, der in einem Mehrgenerationenhaus lebt, ganz groß geschrieben. Nicos' Leidenschaft ist das Autoschrauben, wobei er wunderbar zur Ruhe kommen kann.

Sandro (32) genießt seine Freiheit als Single aktuell sehr, ist aber auch nicht abgeneigt, demnächst seine Traumfrau zu treffen. © Seven.One/Willi Weber

Sandro (32) aus Stralsund fällt nicht nur wegen seiner beachtlichen Größe von rund zwei Metern auf, sondern natürlich auch durch seine großen Tattoos. Der Vater eines Sohnes legt viel Wert auf sein Aussehen und geht regelmäßig ins Solarium und zur Kosmetikerin. Die Frau fürs Leben hat der Tattoo-Fan noch nicht gefunden.

Tanja (55) ist ein wahrer Familienmensch und würde ihren Kindern mit dem Preisgeld dazu verhelfen, ihre Träume zu erfüllen. © Seven.One/Willi Weber

Tanja (55) kommt aus Hildesheim und betreibt dort nicht nur erfolgreich ihr eigenes Nagelstudio, sondern ist auch als Schwerbehindertenbetreuung in der Diakonie tätig. Die Singlefrau ist im Leben schon durch turbulente Zeiten gegangen und musste sich bereits einem nervenaufreibenden Insolvenzverfahren stellen.

Yael (29) hat mit der Totalüberwachung keine Probleme - die Berlinerin genießt es sogar, gefilmt zu werden. © Seven.One/Willi Weber

Yael (29) lebt in Berlin und auf Mallorca und bezeichnet sich selbst als zielstrebig und charakterstark. Die selbstbewusste Hair- and Make-up-Artistin macht regelmäßig Kraftsport und ist nahezu täglich im Fitnessstudio anzutreffen. Mit Männern versteht sich Yael tendenziell besser als mit Frauen.