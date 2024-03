"The Biggest Loser": Kandidat holt sich mit krassem Kilo-Sturz den Sieg im 2. Anlauf

Giulio (31) ist nach seiner Transformation kaum wiederzuerkennen. © Sat.1/ Willi Weber/Julia Feldhagen

Zum Finale der diesjährigen TV-Show zeigt seine Waage 105,2 Kilo an. Eine erstaunliche Leistung, wenn man bedenkt, dass er den Wettbewerb mit einem Startgewicht von 177,2 Kilo begann.



Das ist ein Unterschied von insgesamt 72 Kilo. Somit erzielte der Langenfelder während der Show eine Gewichtsabnahme von außergewöhnlichen 40,62 Prozent!

Auf die Frage was ihm dieses Mal zum Sieg verhalf, meinte der Staffelgewinner, er sei jetzt erwachsen, im Gegensatz zu damals.

Als er 2015 bereits an der Show teilnahm, lernte er seine jetzige Frau kennen, mit der er mittlerweile zwei Kinder hat.

Die erneute Teilnahme bescherte ihm nun den Sieg und damit auch das beachtliche Preisgeld. Dieses will er "in ein eigenes Familienreich, also in eine Immobilie stecken. Natürlich mit einem Fitnessraum“, wie er bei einem Interview mit der BILD verkündet.