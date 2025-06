RTLZWEI gestaltet Donnerstag neu: Quoten-Flop nach nur zwei Folgen eiskalt abgesetzt

"Nobody Is Perfect!" konnte nicht genügend Zuschauer vor die Flimmerkiste locken. © RTLZWEI /Constantin Entertainmen

Dabei hatten die Münchener Fernsehmacher erst vor rund einem Monat vollmundig versprochen, dass an besagtem Tag in Zukunft "Lachen bis zum Bauchmuskelkater" auf die Zuschauer wartet.

Dafür Sorge tragen sollten nacheinander "Genial daneben", "Nobody Is Perfect!" und "NightWash". Wirklich vor die Flimmerkiste locken konnte das Programm niemanden. Vor allem die neue Show "Nobody Is Perfect!" floppte auf ganzer Linie.

Vier Folgen waren produziert, nur zwei wurden ausgestrahlt. Was mit den verbliebenen Episoden passiert, ist nicht bekannt. Gut möglich, dass RTL sie zumindest noch auf seiner Bezahl-Plattform RTL+ zum Streamen zur Verfügung stellen wird.

In "Nobody Is Perfect!" stellt Moderatorin Ariane Alter (39) zehn "verrückte" Fragen und präsentiert drei mögliche Antworten. Hugo Egon Balder (75), Ilka Bessin (53) und ein prominenter Gast müssen ein Kandidaten-Duo davon überzeugen, dass ihre Antwort die richtige ist.