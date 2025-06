"Die Discounter"-Star mit emotionalen Worten: "Wann hast du das letzte Mal geweint?"

Hamburg - Unbeholfen, naiv und sensibel. Die Rolle als Jonas in "Die Discounter" verhalft Hamburger Schauspieler Merlin Sandmeyer (35) zum Durchbruch. Doch während seine Rolle bei den Zusehenden regelmäßig für Lacher sorgte, stimmt der Schauspieler nun ganz ernste Töne an.

Die Rolle als Jonas in der Amazon-Prime-Serie "Die Discounter" machte Merlin Sandmeyer (35) deutschlandweit bekannt. © Pyjama Pictures, Christine Schroeder

"Wann hast du das letzte Mal geweint?", fragt Moderator Sebastian Tigges (40) den 35-Jährigen in einer Folge des Podcasts "Männer weinen heimlich".

"Ich kann mich an den Moment nicht genau erinnern, aber es ist bestimmt nicht so lange her", beichtet Merlin.

Ob der Schauspieler Gesellschaft um sich hat, wenn er traurig ist, spiele für den TV-Star keine Rolle. Er habe kein Problem damit auch zu weinen, wenn andere dabei sind. Auch bei Männern.

"Also bei guten, mir nahen Menschen", ergänzt Merlin im Gespräch. Eine Eigenschaft, die für viele nicht so verständlich ist. "Eigentlich toll. Das ist eigentlich so, wie es sein soll", fügt der Schauspieler hinzu.

Sein Grundsatz: "Ist mir doch egal, was andere denken. Und ich mache einfach das, auf was ich Lust habe und was mich interessiert", so der 35-Jährige weiter.