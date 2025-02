Blankes Entsetzen bei Glööckler & Co.: "Will die mich verarschen, oder was?"

Istanbul (Türkei) - " My Style Rocks Germany " ist nicht nur eine Fashionshow, sie ist auch für Zickereien und die knallharte Bewertung der Jury bekannt. Gleich drei Jurymitglieder um Harald Glööckler (59) haben jetzt das Studio verlassen. Und eine Kandidatin zum Weinen gebracht.

Harald Glööckler (59) verlässt das Studio bei der Performance von Darlene Fox (27, vorn). © YouTube/My Style Rocks Germany

Darlene Fox (27) setzt sich bei ihrer Performance an einen Tisch und bastelt mit gesenktem Kopf ein Perlenarmband. Glööckler denkt, er ist im falschen Film: "Will die mich verarschen, oder was?"

Auch die sonst sehr diplomatische Larissa Marolt (32) kann sich einen Kommentar nicht verkneifen: "Da wäre es besser, wenn sie im Kreis läuft."

Der 59-Jährige hat genug, verlässt das Studio, seine Kollegen Sandra Bauknecht (50) und Andreas Wendt (38) dackeln hinterher. "Das tu ich mir nicht an, mir so einen Schmarrn anzugucken, so eine Langeweile kurz vor dem Finale", mault der gebürtige Maulbronner. "Das ist eine Unverschämtheit, das kann sie zu Hause machen, aber nicht mit mir. Da ist mir meine Lebenszeit zu kurz."

Darlene mit einem Erklärungsversuch: "Ich wollte nicht, dass das so lang geht. Ich wollte aber auch kein halbfertiges Armband präsentieren." Der Anfang vom Ende.