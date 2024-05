"Blutige Anfänger" geht in neue Runde, aber es gibt auch zwei schlechte Nachrichten!

Die Rookies bekommen Zuwachs: Ben Andrews Rumler (24, l.) ist ab sofort Teil des Hauptcasts. © ZDF/Conny Klein

Die gute Nachricht zuerst: "Hurra, wir drehen wieder!", heißt es in einem Post auf der Instagram-Seite der Krimireihe, in der sich alles um ein paar motivierte Polizeischüler dreht, die in der Hallenser Mordkommission eine Reihe von Verbrechen aufklären.

Dazu ein Foto, auf denen die zwei bekannten Rookies Charlotte Merseburg (gespielt von Cheyenne Pahde, 29) und Anastasia Sadowski (Luise Emilie Tschersich, 25) gemeinsam mit ihren Ausbildern Dörte Pfeiffer (Petra Kleinert, 56) und Torsten Kaiser (René Steinke, 60) zu sehen sind.

Damit ist klar: Die vier werden in der neuen Staffel auf jeden Fall wieder zu sehen sein.

Und nun die schlechte Nachricht: Die sechste Staffel wird gleichzeitig auch die letzte sein, kündigen die Macher in dem Beitrag an. Und so werden die neuen zwölf Episoden, die laut ZDF ab sofort in Halle, Berlin und Umgebung produziert werden, sicher noch einmal richtig spannend.