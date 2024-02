"Blutige Anfänger": Tänzer wird mitten in Choreo erschossen - Täterin ist erst 13!

Es dauert einige Momente, bis die beiden realisieren, was passiert ist. Sie informieren ihre Kollegen und riegeln den Tatort ab. Frida steht noch mit der Waffe neben ihrem toten Kumpel, starrt ins Leere.

Das fragen sich auch die Polizeischüler Charlotte (Cheyenne Pahde, 29) und Umut (Ugur Ekeroglu, 28) von der Hallenser Mordkommission . Sie sind zufällig auf ihrer Joggingrunde am Ort des Geschehens vorbeigekommen, haben den Tänzern zugesehen und hielten den Schuss für einen Teil der Show.

Die 13-jährige Frida Rose (gespielt von Mariella Aumann, 17) ist entsetzt: Djamal (Malcom Meckert, 22), Frontmann der Gruppe, liegt plötzlich leblos vor ihr - getötet von einer Kugel aus der Waffe, die sie selbst in der Hand hält.

Frida steht nach dem Schuss völlig unter Schock. © ZDF/Conny Klein

Als er die Tatwaffe untersuchen will, ist der Schreck bei den Rookies groß: In all der Aufregung haben sie vergessen, sie zu sichern und nun ist die Pistole verschwunden. Chef Torsten Kaiser (René Steinke, 60) und Ermittlerin Dörte Pfeiffer (Petra Kleinert, 56) sind nicht begeistert.

Auf der Wache wird das junge und daher schuldunfähige Mädchen im Beisein seiner Mutter und Polizeipsychologin Julia Salomon (Esther Schweins, 53) befragt. Sie muss für den Rest ihres Lebens damit zurechtkommen, einen Menschen umgebracht zu haben.

Als Djamals Freundin Malaika (Lina Hüesker, 20) den Ermittlern erzählt, dass ihr Ex-Freund Theo (Leo Konrad Kuhn, 22) etwas mit dem Austausch der Waffen zu tun haben könnte, befragen sie ihn.

Der rastet jedoch plötzlich total aus, bedroht Anastasia (Luise Emilie Tschersich, 25) und Bruno (Martin Penaloza Cecconi, 24) ausgerechnet mit dessen eigener Waffe - Chaos bricht aus ...