ZDF-Fernsehgarten ohne Kiwi! Wer stattdessen moderiert

Mainz/Tel Aviv - Der ZDF-Fernsehgarten am Sonntag findet ohne Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel statt! Die 60-Jährige steckt infolge einer Luftraum-Sperrung über Israel in ihrer Wahlheimat Tel Aviv fest, wie der Mainzer Fernsehsender am Samstag mitteilte.