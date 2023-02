"Blutsbande: Clans in Berlin" - Exklusive Einblicke in eine geschlossene arabische Welt

Berlin - Es sind keine TV-Serien wie " 4 Blocks ", "Asbest" oder " Dogs of Berlin " - es ist die Realität: Clans in Berlin. ZDFinfo zeigt die Doku "Blutsbande".

Berlin: Hier führen Clans oft ein abgeschottetes Leben und verüben immer wieder spektakuläre Straftaten. Eine ZDF-Doku geht den Clans auf den Grund. © ZDF/EyeEm/Lars Mensel

Clans in Berlin stehen immer wieder mit spektakulären Straftaten in der Öffentlichkeit. Stichwort: die Remmos, die momentan im "richterlichen Rampenlicht" stehen aufgrund des Raubzugs im Dresdner "Grünen Gewölbe".

Clans bilden eine Parallelgesellschaft, zu der nur wenige Zugang bekommen.

Die dreiteilige Dokuserie "Blutsbande – Clans in Berlin" gibt am Freitag, dem 3. März, ab 20.15 Uhr auf ZDFinfo exklusive Einblicke in eine geschlossene Welt. Über viele Monate dokumentiert sie die Arbeit der Ermittler und zeigt den Alltag innerhalb arabischer Großfamilien.

Die Filme von Anna Schultz (1-3) und Esther Hofmann (3) sind bereits in der ZDFmediathek verfügbar.

Teile arabischer Clans lehnen eine ordentliche Gerichtsbarkeit ab, so das ZDF.