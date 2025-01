Böser Verkehrs-Rowdy! SAT.1-Moderator Matthias Killing hat "mehr Punkte als Schalke"

Köln/Berlin - Seit satten 15 Jahren begrüßt Matthias Killing (45) zu teilweise unchristlichen Zeiten TV-Zuschauer im SAT.1-Frühstücksfernsehen. Jetzt hat der Moderator über eine Sünde aus der Vergangenheit ausgepackt - und die scheint es in sich zu haben.

Quizzten am Donnerstag im "1% Quiz" von SAT.1: Matthias Killing (45) und Bärbel Schäfer (61). © Seven.One/Willi Weber

Am Donnerstag war Killing im Rateteam zusammen mit Bärbel Schäfer (61) in der SAT.1-Show "Das 1% Quiz" zu sehen. Außerhalb der Wertung konnten die Promis mitraten und testen, wie logisch sie denken können.

Als es um Buchstaben in verschiedenen Farben ging, lag der Wahl-Berliner aber daneben. Sein Fehlgriff würde seine "Ausbeute" beim Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg erklären, so der 45-Jährige.

Auf die Frage von Moderator Jörg Pilawa (59), wie viele Punkte in Flensburg er denn habe, antwortete Killing: "Mehr als der FC Schalke 04".

Ein Raunen und mehrere "Oooh"-Stimmen gingen durchs Publikum, auch Talkshow-Ikone Bärbel Schäfer war etwas irritiert, bot ihrem Nebenmann aber scherzhaft an, ihn nach der Sendung mit nach Hause nehmen zu können.