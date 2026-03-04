Mai Thi ist zurück: Das erwartet Euch in den neuen Folgen "MAITHINK X – Die Show"!
Mainz - Gute Nachrichten für alle Fans von Mai Thi Nguyen-Kim (38) und ihrer Wissenschaftssendung "MAITHINK X – Die Show": Am kommenden Sonntag (8. März) geht das erfolgreiche Format in seine mittlerweile zehnte Staffel.
ZDFneo zeigt die acht neuen Folgen jeweils sonntags um 22.15 Uhr, teilte das ZDF mit. Bereits um 6 Uhr des Sendetags sind die jeweiligen Episoden in der Mediathek des Mainzer Senders abrufbar.
Die promovierte Chemikerin Mai Thi wird dann wieder aktuelle gesellschaftliche Debatten wissenschaftlich einordnen und so bei Zuschauerinnen und Zuschauern für den nötigen Durchblick sorgen.
Und das natürlich auf sehr unterhaltsame Weise. Nicht umsonst ist "MAITHINK X" 2026 für den renommierten Grimmepreis nominiert - in der Kategorie Unterhaltung.
Eine Ehre, die Mai Thi und ihr Team sehr gefreut und auch überaus stolz gemacht hat. Das zeigt sich auch in einem Post, den die gebürtige Südhessin kurz nach Bekanntgabe der Nominierung mit ihrer Community auf Instagram geteilt hat.
Hier sieht man, wie Mai Thi die Angelegenheit feiert. "Dass wir als Nerdsendung ausgerechnet in der Kategorie Unterhaltung nominiert wurden, ist das größte Kompliment, das man uns machen kann", schrieb sie da.
"MAITHINK X" jetzt mit eigenem TikTok-Kanal
"Jetzt gehen wir schon in die zehnte Staffel – ich kann es selbst kaum fassen", sagte sie jetzt im Interview mit dem ZDF zum Staffelstart. "Zum Glück haben wir mittlerweile gezeigt, wie gut die Kombi aus Wissenschaft und Unterhaltung funktioniert, darüber freue ich mich sehr!"
Als sie noch als Wissenschaftlerin in einem Labor arbeitete, habe sie sich immer gefragt, warum es keine Fernsehsendung gebe, die gleichzeitig unterhält und schlauer macht. "Daraus wurde dann irgendwann die Idee für 'MAITHINK X'", so Mai Thi.
Die Themen der kommenden acht Folgen, die wie immer auch brandaktuelle Bezüge besitzen, gab das ZDF ebenfalls bereits bekannt:
Süßstoffe: Gesund oder gefährlich? (8. März)
Long Covid & ME/CFS - Blackbox der Pandemie (15. März)
Wie sicher ist unser Wasser wirklich? (22. März)
Wie unsere Erinnerung uns betrügt (29. März)
PFAS - Fluch der Ewigkeitschemikalien (12. April)
Was ist Musik? (19. April)
Die Wissenschaft der dummen Entscheidungen (26. April)
Zudem wird die neue Staffel von einem eigenen TikTok-Kanal begleitet, der neben YouTube und Instagram das Social-Media-Angebot von "MAITHINK X" ergänzt.
Titelfoto: Lennart Speer/dpa