Mai Thi ist zurück: Das erwartet Euch in den neuen Folgen "MAITHINK X – Die Show"!

Mainz - Gute Nachrichten für alle Fans von Mai Thi Nguyen-Kim (38) und ihrer Wissenschaftssendung "MAITHINK X – Die Show": Am kommenden Sonntag (8. März) geht das erfolgreiche Format in seine mittlerweile zehnte Staffel.

Bereits am kommenden Sonntag (8. März) präsentiert Mai Thi Nguyen-Kim (38) wieder ihre Wissenschaftsshow. © Lennart Speer/dpa

ZDFneo zeigt die acht neuen Folgen jeweils sonntags um 22.15 Uhr, teilte das ZDF mit. Bereits um 6 Uhr des Sendetags sind die jeweiligen Episoden in der Mediathek des Mainzer Senders abrufbar.

Die promovierte Chemikerin Mai Thi wird dann wieder aktuelle gesellschaftliche Debatten wissenschaftlich einordnen und so bei Zuschauerinnen und Zuschauern für den nötigen Durchblick sorgen.

Und das natürlich auf sehr unterhaltsame Weise. Nicht umsonst ist "MAITHINK X" 2026 für den renommierten Grimmepreis nominiert - in der Kategorie Unterhaltung.

Eine Ehre, die Mai Thi und ihr Team sehr gefreut und auch überaus stolz gemacht hat. Das zeigt sich auch in einem Post, den die gebürtige Südhessin kurz nach Bekanntgabe der Nominierung mit ihrer Community auf Instagram geteilt hat.

Hier sieht man, wie Mai Thi die Angelegenheit feiert. "Dass wir als Nerdsendung ausgerechnet in der Kategorie Unterhaltung nominiert wurden, ist das größte Kompliment, das man uns machen kann", schrieb sie da.