"Brisant" wird im Januar 30 Jahre alt: So wird die beliebte MDR-Sendung gefeiert

Leipzig - Das MDR-Magazin "Brisant" feiert am 3. Januar Geburtstag und wird 30 Jahre alt. Unter anderem Moderatorin Kamilla Senjo (49) und der Leipziger MDR-Programmdirektor Klaus Brinkbäumer (56) blicken auf drei spannende Jahrzehnte zurück.

Kamilla Senjo (49, l.) und Marwa Eldessouky (41) moderieren "Brisant". © MDR/Hagen Wolf

Wie der Mitteldeutsche Rundfunk mitteilte, wird es anlässlich des Geburtstags am 3. Januar um 17.15 Uhr eine besondere Ausgabe des Magazins geben.

Am 19. Januar werden die beiden Moderatorinnen Kamilla Senjo und Marwa Eldessouky (41) außerdem in einem außergewöhnlichen Riverboat-Special zu Gast sein und noch einmal auf die letzten Jahrzehnte zurückblicken.

Die erste Folge "Brisant" flimmerte am 3. Januar 1994 über den Bildschirm. Hintergrund war eine Flugzeugkatastrophe in Russland mit über 100 deutschen Passagieren an Bord, die der damalige ARD-Russlandkorrespondent Klaus Bednarz (†72) für die Zuschauer einordnete und erläuterte.

Das Motto damals lautete "hintergründig, vielfältig und nah an den Menschen" und hat sich bis heute bewährt.