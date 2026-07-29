40 Schüsse in Leipzig: Die blutige Spur der vietnamesischen Zigarettenmafia

Leipzig - Bekannt als vietnamesische Zigarettenmafia verbreitete eine Gruppe Mitte der 1990er-Jahre in Ostdeutschland Angst und Schrecken. Durch ihre Brutalität hinterließen sie eine Blutspur bis nach Leipzig . Die "ARD Crime Time"- Doku "Blutspur der Zigarettenmafia" beleuchtet den Fall erneut.

Der Kopf der Ngoc-Thien-Bande bei seiner Festnahme. © MDR/ARD Crime Time

Mit dem Schmuggel von Zigaretten wollte die Berliner Ngoc-Thien-Bande großes Geld machen. Durch ihre Grausamkeit entwickelte sie sich bald zur mächtigsten und einflussreichsten Gruppierung.

Dealer, die nicht spurten, wurden kaltblütig hingerichtet. Die Polizei ermittelte auf Hochtouren, jedoch lange ohne Erfolge.

Die Bande breitete sich unterdessen immer weiter aus und wollte auch in Leipzig ihren Einfluss ausbauen. Das Problem: In der Messestadt hatte sich die Konkurrenz breitgemacht.

Ein blutiges Warnzeichen sollte gesetzt werden, und so wurde das Quartier der gegnerischen Zigarettenschmuggler ausgemacht und beschattet. Ziel war es anzugreifen, wenn die Leipziger Bandenchefs in ihr Auto stiegen.

Bis in die Nacht warteten die Strohmänner von Duy Bao Le (Kopf der Bande und bis dato nur als Ngoc Thien bekannt). "Dann hat man sich entschieden, diesen Angriff zu starten", erinnert sich Jürgen Forkel, Kriminalhauptkommissar außer Dienst.

Zu diesem Zeitpunkt waren ihre Opfer gerade in das Auto eingestiegen. Eine Person starb, drei weitere wurden schwer verletzt.

"Das waren über 40 Schuss, die abgegeben wurden", verdeutlicht Forkel die Brutalität des Angriffs.