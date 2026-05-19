Vater schuld daran? Carolin hat ihre Mutter 24 Jahre nicht gesehen

Würzburg/Thailand - Im Alter von zwölf Jahren hat Carolin ihre Mutter das letzte Mal gesehen. Der Grund: Ihre Eltern ließen sich scheiden, als die heute 36-Jährige noch ein Kind war. Nach einem unglücklichen Vorfall erhielt der Vater das alleinige Sorgerecht, soll seiner Tochter den Kontakt zur Mutter verboten haben. 24 Jahre später bittet die Würzburgerin Julia Leischik (55) und ihr Team, Mutter Khanittha zu suchen.

Carolin (36) will endlich ihre Mutter wiedersehen. © Sat.1

In der Sendung "Bitte Melde dich" findet die 55-Jährige heraus, dass Carolins Mutter 2015 in ihr Heimatland Thailand zurückgekehrt ist. Dort beginnt Teamkollege Lukas Stege mit Dolmetscher Sebastian seine Reise. Von Bangkok fahren die beiden gemeinsam ins Landesinnere.

Als sich die alte Adresse als Sackgasse herausstellt, fragt sich das Duo durch sämtliche Bewohner und stößt auf einen engagierten Thai, der den Kontakt zu einer pfiffigen Pfadfindergruppe herstellt. Bei einer erneuten Suchaktion mithilfe von Flugblättern gibt es endlich einen ersten Teilerfolg: Ein Mann meldet sich und verrät, dass die Vermisste seine Mieterin war.

Bei sich Zuhause übergibt er den TV-Detektiven eine Kiste mit Fotos, die Khanittha bei ihm vergessen haben soll. Ein alter Schnappschuss zeigt ein Beach Resort auf der Insel Ko Lan, bei Pattaya. Und auch der ehemalige Vermieter bestätigt, dass die heute 59-Jährige damals nach Pattaya gegangen sein soll.

Auf der besagten Insel angekommen stellt sich heraus, dass Carolins Mama wirklich eine Zeitlang in einem Resort gearbeitet hatte. Inzwischen wohnt sie am Rande des Zentrums von Pattaya, wo Lukas und Sebastian sie endlich ausfindig machen.