Wer wird der neue 007? Suche nach James Bond läuft
Los Angeles (USA) - Seit dem Abschied von Daniel Craig (58) als 007-Agent kursierten die verschiedensten Gerüchte, wer seine berühmte Rolle übernehmen wird. Einen offiziellen Nachfolger gab es bislang nicht. Nun wurde eine wahre Casting-Veteranin für diese Aufgabe in die Pflicht genommen.
Fünf Jahre ist es bereits her, dass Daniel Craig in "Keine Zeit zu sterben" seinen letzten Auftritt als britischer Geheimagent hinlegte. Erst jetzt startete offiziell die Suche für die Besetzung der prestigeträchtigen Filmrolle.
Wie das Produktionsstudio Amazon MGM am Donnerstag auf seinem X-Account mitteilte, sei die Suche nach dem neuen James Bond im Gange.
"Wir haben zwar nicht vor, während des Casting-Prozesses auf konkrete Details einzugehen, freuen uns aber darauf, den 007-Fans weitere Neuigkeiten mitzuteilen, sobald der richtige Zeitpunkt gekommen ist", heißt es in dem Post weiter.
Auch hinter der Kamera wurde die Produktion des neuen James-Bond-Streifens schon mit hochkarätigen Namen besetzt. Wie "Variety" erfahren haben will, soll "Dune"-Macher Denis Villeneuve (58) die Regie übernehmen.
Produziert werden soll der Film von Amy Pascal (68) und David Heyman (64), die durch die "Spider-Man"-Filme und die "Harry Potter"-Reihe bekannt wurden.
Suche nach neuem James Bond läuft: Diese Namen waren bereits im Gespräch
Das Drehbuch für den 26. Bond-Film soll hingegen aus der Feder des "Peaky Blinders"-Schöpfer Steven Knight (66) stammen. Die zunächst wichtigste Aufgabe - die Suche nach dem neuen 007 - soll Casting-Veteranin Nina Gold (59) übernehmen.
Gold ist dafür bekannt, der Welt rund um das fiktive Westeros der HBO-Serie "Game of Thrones" Leben eingehaucht zu haben. Zudem arbeitete sie unter anderem an den "Star Wars"-Filmen und der Netflix-Serie "The Crown" mit.
Ob die Casting-Direktorin Theo James (41), Aaron Taylor-Johnson (35) oder Callum Turner (36), die als der neue Super-Spion heiß diskutiert wurden, unter die Lupe nehmen wird, ist unklar.
Fans werden sich in Geduld üben müssen. Auch was das Startdatum des neuen Bond-Streifens betrifft. Laut "The Sun" sei erst 2028 mit der Fortsetzung zu rechnen.
Titelfoto: Nicole Dove/DANJAQ and Metro Goldwyn Mayer Pictures/Universal Pictures /dpa