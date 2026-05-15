Wer wird der neue 007? Suche nach James Bond läuft

Los Angeles (USA) - Seit dem Abschied von Daniel Craig (58) als 007-Agent kursierten die verschiedensten Gerüchte, wer seine berühmte Rolle übernehmen wird. Einen offiziellen Nachfolger gab es bislang nicht. Nun wurde eine wahre Casting-Veteranin für diese Aufgabe in die Pflicht genommen.

Wer löst Daniel Craig (58) als neuer 007-Agent ab? © Nicole Dove/DANJAQ and Metro Goldwyn Mayer Pictures/Universal Pictures /dpa

Fünf Jahre ist es bereits her, dass Daniel Craig in "Keine Zeit zu sterben" seinen letzten Auftritt als britischer Geheimagent hinlegte. Erst jetzt startete offiziell die Suche für die Besetzung der prestigeträchtigen Filmrolle.

Wie das Produktionsstudio Amazon MGM am Donnerstag auf seinem X-Account mitteilte, sei die Suche nach dem neuen James Bond im Gange.

"Wir haben zwar nicht vor, während des Casting-Prozesses auf konkrete Details einzugehen, freuen uns aber darauf, den 007-Fans weitere Neuigkeiten mitzuteilen, sobald der richtige Zeitpunkt gekommen ist", heißt es in dem Post weiter.

Auch hinter der Kamera wurde die Produktion des neuen James-Bond-Streifens schon mit hochkarätigen Namen besetzt. Wie "Variety" erfahren haben will, soll "Dune"-Macher Denis Villeneuve (58) die Regie übernehmen.

Produziert werden soll der Film von Amy Pascal (68) und David Heyman (64), die durch die "Spider-Man"-Filme und die "Harry Potter"-Reihe bekannt wurden.