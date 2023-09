Cat Ballou wechselt die Bühne! In dieser Erfolgs-Serie wird die Kölsche Band zu sehen sein

Köln - Schon in einer Woche haben Fans von " Cat Ballou " allen Grund zur Freude! Die Kölner Kult-Band wird dann nämlich in einer der erfolgreichsten TV-Serien Deutschlands zu sehen sein und drei ihrer bekanntesten Hits zum Besten geben.

Gespannt lauschen Paco (Milos Vukovic), Stella (Bettine Langehein) und Nika (Isabelle Geiss) dem Schillerallee-Konzert von Cat Ballou. © RTL / Julia Feldhagen

"Wir haben ‚Unter uns‘-Fans in Band und Crew (...) und der Kölner tickt eben so, dass er ein bisschen stolz auf seine Stadt ist und happy, wenn eine deutschlandweite Erfolgsserie eben nicht in Hamburg oder München spielt, sondern in Köln", teilte die Band mit.

Freuen dürfen sich TV-Zuschauer aber nicht nur auf die Gesangseinlage von einer der erfolgreichsten Bands der aktuellen Zeit, sondern auch auf einen bombastischen Neuzugang der Serie.

Ab dem 2. Oktober wird nämlich Bombenentschärfer Maxim Agné (37) Teil der RTL-Seifenoper und spielt als Henry Gerlach den Lebensretter Easy Winters.

Bereits aus dem "GZSZ"-Spin-off "SUNNY - Wer bist du wirklich?" dürfte der 37-Jährige einigen Zuschauern schon bekannt vorkommen. Als Handwerker Goan schlüpfte Agné schon dort in einen handfesten Job und überzeugte an der Seite von Schauspielerin Valentina Pahde (28).

Beurteilen können die Fans seine Leistung und die von "Cat Ballou" am 28. September und 2. Oktober (jeweils 17.30 Uhr) auf RTL.