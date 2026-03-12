Das gab's noch nie im Reality-TV! Maskuliner Mann besorgt sich Handy und beichtet Ex-Verlobter Kuss mit anderer Frau
Winterberg - Die langersehnte "Couple Challenge"-Folge ist endlich da: Aleks Petrovic (35) will Emmy Russ (26) so dringend küssen, dass die Produktion ihm tatsächlich ein Handy organisiert, um seine Angelegenheiten zu regeln. Das Ergebnis? Trash-TV-Gold!
Der Maskuline Mann fackelt nicht lange und nimmt eine Sprachnachricht an seine Ex-Verlobte Vanessa Nwattu (26) auf: "Grüß dich, Vanessa [...]. Und zwar ist Emmy hier. Ich finde sie sehr interessant, [...] aber wir sind bisher nicht körperlich intim geworden, weil ich diesen Deal mit dir hatte. [...] Deswegen wollte ich dich einfach darüber in Kenntnis setzen, dass ich [...] einfach das Bedürfnis habe, sie zu küssen."
Mit diesen Worten löst der 35-Jährige den Deal mit seiner Ex-Verlobten auf. Zum Kontext: Um ihre Trennung in der damals noch nicht ausgestrahlten neuen "Temptation Island"-Staffel nicht zu spoilern, hatten Aleks und Vanessa vereinbart, nicht mit anderen Personen intim zu werden.
Emmy kann ihr Glück kaum fassen, als sie von Aleks' "Heldentat" erfährt: "Ich bin dankbar und einfach sprachlos. Ich bin wirklich begeistert und happy." Und so dauert es nicht lange, bis die beiden sich zum ersten Mal küssen - die Tatsache, dass Aleks' Bruder währenddessen im Nachbarbett liegt und alles mitkriegt, klammern wir mal aus. Emmys Fazit nach dem Kuss: "Es war gut, es war leicht, es war ... okay." Super, dann hat sich das Warten ja gelohnt!
Die Freude der anderen Teilnehmenden angesichts des aufgelösten Deals hält sich unterdessen in Grenzen. "Die arme Vanessa, die wird hier so gefi***", fasst Carina (25) es zusammen.
"Couple Challenge"-Plottwist: Carina und Chika wollen die Gruppe bestehlen
Kurz vor dem Halbfinale wird den Paaren ein ganz eigener Deal angeboten: Gehen sie freiwillig in die nächste Exit Challenge und siegen in dieser, dürfen sie die Hälfte des Jackpots für sich behalten - egal, ob sie die Show am Ende gewinnen oder nicht.
Während sowohl Team Petrovic als auch Team Carina/Chika auf das Eingebot eingehen, sind andere Couples allein beim Gedanken daran entsetzt.
Allen voran Zoe Saip (26), die sich mal wieder in Rage redet: "Wer dieses Angebot annimmt, ist eine Ratte und unten durch bei mir. Hier geht's um Challenge und nicht um Ratten-Verhalten. [...] Ich will mit solchen Fot*** nicht auf einem Bildschirm gezeigt werden!"
Carina und Chika ahnen, dass die Reaktion am nächsten Tag, wenn die Wahrheit ans Licht kommen soll, alles andere als positiv ausfallen wird: "Morgen sind auf jeden Fall Securitys anwesend, oder?"
TV- und Streaming-Tipp: RTLZWEI zeigt neue Folgen "Couple Challenge - Das stärkste Team gewinnt" immer mittwochs ab circa 22.15 Uhr im Free-TV. RTL+ hat die Folgen jeweils eine Woche vorher auf Abruf.
Titelfoto: Montage RTLZWEI