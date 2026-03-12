Das gab's noch nie im Reality-TV! Maskuliner Mann besorgt sich Handy und beichtet Ex-Verlobter Kuss mit anderer Frau

Winterberg - Die langersehnte " Couple Challenge "-Folge ist endlich da: Aleks Petrovic (35) will Emmy Russ (26) so dringend küssen, dass die Produktion ihm tatsächlich ein Handy organisiert, um seine Angelegenheiten zu regeln. Das Ergebnis? Trash-TV-Gold!

Na endlich! Diesen Kuss musste sich Aleks (35) erst durch eine Sprachnachricht erarbeiten. © RTLZWEI

Der Maskuline Mann fackelt nicht lange und nimmt eine Sprachnachricht an seine Ex-Verlobte Vanessa Nwattu (26) auf: "Grüß dich, Vanessa [...]. Und zwar ist Emmy hier. Ich finde sie sehr interessant, [...] aber wir sind bisher nicht körperlich intim geworden, weil ich diesen Deal mit dir hatte. [...] Deswegen wollte ich dich einfach darüber in Kenntnis setzen, dass ich [...] einfach das Bedürfnis habe, sie zu küssen."

Mit diesen Worten löst der 35-Jährige den Deal mit seiner Ex-Verlobten auf. Zum Kontext: Um ihre Trennung in der damals noch nicht ausgestrahlten neuen "Temptation Island"-Staffel nicht zu spoilern, hatten Aleks und Vanessa vereinbart, nicht mit anderen Personen intim zu werden.

Emmy kann ihr Glück kaum fassen, als sie von Aleks' "Heldentat" erfährt: "Ich bin dankbar und einfach sprachlos. Ich bin wirklich begeistert und happy." Und so dauert es nicht lange, bis die beiden sich zum ersten Mal küssen - die Tatsache, dass Aleks' Bruder währenddessen im Nachbarbett liegt und alles mitkriegt, klammern wir mal aus. Emmys Fazit nach dem Kuss: "Es war gut, es war leicht, es war ... okay." Super, dann hat sich das Warten ja gelohnt!

Die Freude der anderen Teilnehmenden angesichts des aufgelösten Deals hält sich unterdessen in Grenzen. "Die arme Vanessa, die wird hier so gefi***", fasst Carina (25) es zusammen.