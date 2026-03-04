Drama wegen Kuss-Korb eskaliert: "Du machst mir was vor!"

Winterberg - In den Folgen 15 und 16 von " Couple Challenge " erreicht das Liebesdrama um Emmy Russ (26) und Aleks Petrovic (35) seinen Höhepunkt. Als abends im Camp eine Party steigt, kommen sich die Blondine und der "maskuline Mann" gefährlich nah. Ein Kuss fällt jedoch nicht - sehr zum Leid der fassungslosen 26-Jährigen, die das zurückhaltende Verhalten ihres Schwarms überhaupt nicht nachvollziehen kann.

So romantisch die Situation auch aussieht - doch zwischen Aleks Petrovic (35) und Emmy Russ (26) ist es anschließend richtig eskaliert. © RTLZWEI

Intensive Blicke, ein Kuss auf die Stirn, eine lange Umarmung - spätestens seit der Doppelfolge 5 und 6 ist klar: Zwischen Emmy und Aleks knistert es gewaltig.

Bei einem ausgelassenen Abend wird es plötzlich sehr intim zwischen den beiden: Der 35-Jährige tanzt eng umschlungen mit seiner Favoritin und täuscht an, sie zu küssen. Doch zu einer sinnlichen Berührung der Lippen kommt es nicht. Stattdessen droht der erste handfeste Streit.

"Willst du mich verarschen? Du machst mir was vor!" wirft Emmy dem ehemaligen "Temptation Island"-Betrüger vor. Für Aleks hingegen sei die Situation gar nicht so ernst gewesen, er habe sich lediglich einen kleinen "Scherz" erlaubt.

Dass die Reality-Teilnehmerin derart ausrastet, sei für ihn zu viel Drama. Im Zelt erklärt er der völlig aufgelösten Emmy, warum er plötzlich so auf Distanz geht.