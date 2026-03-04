Drama wegen Kuss-Korb eskaliert: "Du machst mir was vor!"
Winterberg - In den Folgen 15 und 16 von "Couple Challenge" erreicht das Liebesdrama um Emmy Russ (26) und Aleks Petrovic (35) seinen Höhepunkt. Als abends im Camp eine Party steigt, kommen sich die Blondine und der "maskuline Mann" gefährlich nah. Ein Kuss fällt jedoch nicht - sehr zum Leid der fassungslosen 26-Jährigen, die das zurückhaltende Verhalten ihres Schwarms überhaupt nicht nachvollziehen kann.
Intensive Blicke, ein Kuss auf die Stirn, eine lange Umarmung - spätestens seit der Doppelfolge 5 und 6 ist klar: Zwischen Emmy und Aleks knistert es gewaltig.
Bei einem ausgelassenen Abend wird es plötzlich sehr intim zwischen den beiden: Der 35-Jährige tanzt eng umschlungen mit seiner Favoritin und täuscht an, sie zu küssen. Doch zu einer sinnlichen Berührung der Lippen kommt es nicht. Stattdessen droht der erste handfeste Streit.
"Willst du mich verarschen? Du machst mir was vor!" wirft Emmy dem ehemaligen "Temptation Island"-Betrüger vor. Für Aleks hingegen sei die Situation gar nicht so ernst gewesen, er habe sich lediglich einen kleinen "Scherz" erlaubt.
Dass die Reality-Teilnehmerin derart ausrastet, sei für ihn zu viel Drama. Im Zelt erklärt er der völlig aufgelösten Emmy, warum er plötzlich so auf Distanz geht.
"Couple Challenge" 2026: Aleks lässt seiner Wut freien Lauf
Angeblich gebe es eine Abmachung mit seiner Ex-Verlobten Vanessa Nwattu (26). Demnach hätten sich die beiden versprochen, bis zur "Temptation Island VIP"-Ausstrahlung keine Intimitäten mit anderen im TV einzugehen.
"Keiner kann verstehen, wie ich mich fühle", wimmert der selbsternannte maskuline Mann. "Das ist die Opfer-Rolle, das kannst du nicht immer machen", ist Teilnehmerin Chika Ojiudo-Ambrose von Aleks' Verhalten genervt.
Als sie und Emmy dann auch noch anfangen zu lachen, eskaliert die Situation komplett: Der eingeschnappte Dubai-Auswanderer eilt zum Lagerfeuer-Platz und lässt seiner Wut mit Tritten gegen die Sitzbänke freien Lauf.
Zwar sprechen sich die beiden TV-Turteltauben anschließend noch aus, für Emmy sei das Vertrauen nach dem Kuss-Korb aber angeknackst: "Von meiner Seite gibt es keine Annäherung mehr."
TV- und Streaming-Tipp: RTLZWEI zeigt neue Folgen "Couple Challenge - Das stärkste Team gewinnt" immer mittwochs ab circa 22.15 Uhr im Free-TV. RTL+ hat die Folgen jeweils eine Woche vorher auf Abruf.
Titelfoto: Bildmontage: RTLZWEI (2)