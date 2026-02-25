Mit dieser Nominierung hat keiner gerechnet: "Kleine Ratten" bringen alle gegen sich auf
Winterberg - Die Weißens hatten bei "Couple Challenge" bislang eine recht entspannte Zeit, in den Folgen 13 und 14 wendet sich das Blatt für Virginia (40) und Andrew (45) aber prompt. Bei der Nominierung kassieren die beiden völlig überraschend die meisten Stimmen und müssen gegen Emmy Russ (26) und Samuel Sohebi (35) in der Exit-Challenge antreten.
Ausgerechnet das "Team Maskulin" vergibt bei der Nominierung die entscheidende Stimme und schickt zur Überraschung aller nicht seine Erzfeinde Carina Nagel (25) und Chika in den Exit, sondern die sechsfachen Eltern. Für Virginia und Andrew, die bis dato bei den vorigen Nominierungen stets Stimmen-frei geblieben waren, ein ziemlicher Schock!
"Ich hätte alles sportlich genommen, aber das ist richtig krass was, hier gerade passiert. Wir sind hier die, die immer am loyalsten waren", echauffiert sich die 40-Jährige.
Während auch der Rest der Gruppe Aleks' (34) und Marcos Entscheidung kein Stück nachvollziehen kann, fühlen sich Carina und Chika bestätigt, dass die Brüder "kleine Ratten sind", und wittern ihre Chance, nun auch die restliche Truppe davon zu überzeugen, sich gegen ihre Erzfeinde zu stellen.
Aleks sieht seine Felle bereits davonschwimmen. "Ich bereue die Entscheidung. Das war ein Fehler. Jetzt haben wir es uns mit allen verspielt", wird nicht nur ihm, sondern auch Bruder Marco nach der Nominierung der Weißens klar.
"Couple Challenge" 2026: Gruppe setzt bei nächster Team-Challenge 24.000 Euro in den Sand
Auch bei der nächsten Team-Challenge, in der die Promis ihre bisherige Siegesprämie von knapp 60.000 Euro verteidigen müssen, bekleckert sich die Gruppe nicht gerade mit Ruhm.
Die Teams teilen sich vorab unterschiedliche Geldbeträge zu, die es zu sichern gilt, doch lediglich die beiden kleinsten Beträge - zusammengerechnet 4000 Euro - können gesafed werden.
Am Ende verlieren die Camper satte 24.000 Euro, die Gewinnsumme schrumpft damit auf verbliebene 35.500 Euro von einst 100.000 Euro. Ganz schön bitter!
TV- und Streaming-Tipp: RTLZWEI zeigt neue Folgen "Couple Challenge - Das stärkste Team gewinnt" immer mittwochs ab circa 22.15 Uhr im Free-TV. RTL+ hat die Folgen jeweils eine Woche vorher auf Abruf.
Titelfoto: Bildmontage: RTLZWEI