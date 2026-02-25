Mit dieser Nominierung hat keiner gerechnet: "Kleine Ratten" bringen alle gegen sich auf

Winterberg - Die Weißens hatten bei " Couple Challenge " bislang eine recht entspannte Zeit, in den Folgen 13 und 14 wendet sich das Blatt für Virginia (40) und Andrew (45) aber prompt. Bei der Nominierung kassieren die beiden völlig überraschend die meisten Stimmen und müssen gegen Emmy Russ (26) und Samuel Sohebi (35) in der Exit-Challenge antreten.

Die Brüder Aleks (34, r.) und Marco (l.) Petrovic nominieren zur Überraschung aller die Weißens. © RTLZWEI

Ausgerechnet das "Team Maskulin" vergibt bei der Nominierung die entscheidende Stimme und schickt zur Überraschung aller nicht seine Erzfeinde Carina Nagel (25) und Chika in den Exit, sondern die sechsfachen Eltern. Für Virginia und Andrew, die bis dato bei den vorigen Nominierungen stets Stimmen-frei geblieben waren, ein ziemlicher Schock!

"Ich hätte alles sportlich genommen, aber das ist richtig krass was, hier gerade passiert. Wir sind hier die, die immer am loyalsten waren", echauffiert sich die 40-Jährige.

Während auch der Rest der Gruppe Aleks' (34) und Marcos Entscheidung kein Stück nachvollziehen kann, fühlen sich Carina und Chika bestätigt, dass die Brüder "kleine Ratten sind", und wittern ihre Chance, nun auch die restliche Truppe davon zu überzeugen, sich gegen ihre Erzfeinde zu stellen.

Aleks sieht seine Felle bereits davonschwimmen. "Ich bereue die Entscheidung. Das war ein Fehler. Jetzt haben wir es uns mit allen verspielt", wird nicht nur ihm, sondern auch Bruder Marco nach der Nominierung der Weißens klar.