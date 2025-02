Nach drei Jahren Pause: "Couple Challenge" geht wieder los - Dieses Ex-Paar ist dabei

Interessant dürfte vor allem das Zusammentreffen von Tommy und Sandra werden. Denn 2022, in der letzten Staffel, belegten die beiden - da noch als Pärchen - den zweiten Platz. Mittlerweile ist das Verhältnis abgekühlt.

Wo die Dreharbeiten stattfanden, verriet RTL noch nicht. Die erste Staffel wurde am Bergsee Meisterstein (NRW) aufgezeichnet, die zweite in Ferropolis (Gräfenhainichen/Sachsen-Anhalt), die dritte in Lappland (Finnland).

Am Ende gibt es für das Gewinnerpärchen ein Preisgeld von bis zu 100.000 Euro zu gewinnen.