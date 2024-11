Zicken-Krieg beim "Promi-Büßen": Knackt Olivia Jones den "Wut-Tornado" Christina?

Olivia Jones (54, r.) konfrontiert Christina (32) mit ihren irren Ausrastern. © Joyn

Nachdem bereits in Folge 2 Mit-Büßerin Vanessa Mariposa (31) wegen unverantwortlicher Kooperationen auf Instagram ihr Fett wegbekommen hat, wird Christina als Nächstes auf den Beichtstuhl geladen. Olivia Jones hat ein "Best-of" ihrer jüngsten Verfehlungen und Ausraster im Netz und TV für sie zusammengestellt.

Unter anderem ist zu sehen, wie Christina bei "Reality Backpackers" Cosimo Citiolo (42) einen "Geh abspecken"-Spruch drückt oder Influencerin Josie Meloni (30) mit einem transfeindlichen Kommentar auf Instagram beleidigt.

Bei der Game-Show "The 50" gab es von Christina einen wutentbrannten Schubser gegen Mitspielerin Cecilia Asoro (28).

"Du bist mit einem Rucksack voller Wut unterwegs. Du fängst vor Wut an zu stottern, läufst knallrot an wie eine Cartoon-Figur. Du bist ein Wut-Tornado und eskalierst so, dass dich vier Produktions-Mitarbeiter aufhalten müssen", kritisiert Olivia die "Temptation Island"-Bekanntheit mit Blick auf Szenen aus "Reality Backpackers".

Christinas Wut müsse dringend aufhören. "Zeig allen, dass du es auch anders kannst", bittet die Moderatorin die mittlerweile kleinlaute Griechin.