"Das ist der Oberkracher!": Künstlerin verzaubert ihre Gäste bei "Das perfekte Dinner"

Köln - Nachdem Student Alex (25) am ersten Tag bei " Das perfekte Dinner " 25 Punkte abräumen konnte, darf sich nun die freischaffende Künstlerin Kathrin (53) in der Küche versuchen. Wird sie es schaffen, mehr Zähler zu holen als der Einser-Bachelor-Absolvent und damit die Führung zu übernehmen?

Ihre Gäste begrüßt die gebürtige Leipzigerin , die aber bereist seit 26 Jahren in Köln wohnt, in ihrem Atelier. Dieses besticht mit zahlreichen bunten Collagen, die überwiegend Städte behandeln, die die 53-Jährige bereits bereist hat.

Von ihren Gästen gab es für die freischaffende Künstlerin keinerlei Kritik. Ganz im Gegenteil: Sie erhielt die vollen 30 Punkte. © Screenshot/RTL

Auch Johannes (35) gefällt der Oktopus mit dem Gemüse dazu: "Das Püree bereitet als geschmackliches Fundament die Bühne für alle Darsteller."

Weiter geht es mit einem Rehbraten aus dem Münsterland. Dazu gibt es Spinat-Ricotta-Nocken und glasierte Honig-Orangen-Karotten. Und auch dort hat er nichts auszusetzen. "Als ehrlicher Mensch sage ich immer meine Meinung. Bitte mehr Soße", so der 35-Jährige.

Zum Abschluss serviert die freischaffende Künstlerin das Dessert. Dort gibt es ein Pistazieneis, einen Zitronen-Pistazien-Kuchen sowie eine Zitronencreme. "Gehört zu den besten drei Sorten, die ich in meinem Leben gegessen habe", kommt Johannes gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus.

Alle drei Gäste zeigen sich vom gesamten Menü begeistert. Am Ende heimst Kathrin die volle Punktzahl von 30 Zählern ein und geht in der verkürzten Dinnerwoche in Führung.

