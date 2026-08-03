03.08.2026 15:12 "Das ist ein No-Go!" Gastgeberin leistet sich bitteren Fauxpas bei "Das perfekte Dinner"

Das "Perfekte Dinner" gastiert in Köln. Den Anfang am Montag macht Halb-Italienerin Shirin. Alles läuft aber nicht glatt bei der Einzelhandelskauffrau.

Von Tobias Kremer

Köln - Das "Perfekte Dinner" gastiert in Köln. Den Anfang am Montag macht Halb-Italienerin Shirin (34). Alles läuft aber nicht glatt bei der Einzelhandelskauffrau.

Mit der Schürze am Esstisch? Geht gar nicht, findet Gastgeberin Shirin (34). © RTL "Das ist ein No-Go", geht die zweifache Mutter mit Wurzeln auf Sizilien nach der Vorspeise hart mit sich selbst ins Gericht. Das Essen ist aber nicht der Grund für Shirins hartes Urteil. Stattdessen ist es eine vergessene Schutzmaßnahme für ihre Kleidung. "Ich habe mich mit der Schürze zum Essen hingesetzt. Das finde ich ganz schlimm", meckert die Blondine über ihren eigenen Fauxpas. Ihre Gäste hat es allerdings nicht gestört - ganz im Gegenteil: Ihr Appetizer (Arancini al pistacchio con insalata) kommt bei Cordula (50), Tobias (58), Patrick (35) und Frederik (33) durchaus gut an. Das perfekte Dinner "Pfeffermühle ausgerutscht?" Kandidat Jockel gerät bei "Das perfekte Dinner" ins Würz-Debakel Besonders Letzterer gerät ins Schwärmen: "Der Arancini war einsame Spitze. Ich hab schon einige gegessen, aber der war wirklich sehr gut."

Trotz ihres Schürzen-Fauxpas ist Shirin mit ihrem italienischen Abend zufrieden. © RTL

Halb-Italienerin Shirin kann mit Lasagne zur Hauptspeise nicht punkten