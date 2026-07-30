"Das perfekte Dinner": Kandidatin Julia muss Fisch-Desaster meistern

Koblenz - "O Mann, das mit dem Fisch, das fuchst mich so! Wie doof!", klagt Kandidatin Julia (34) in der Donnerstagsfolge von " Das perfekte Dinner ".

"Das perfekte Dinner": Kandidatin Julia (34, l.) lässt sich von ihrer kleinen Schwester Verena (32) helfen. © RTL

Die Industriedesignerin aus Koblenz hat für die Vorspeise gebratenes Zanderfilet mit Lauch, einer Miso-Vinaigrette und Feta-Schaum geplant. Ihre kleine Schwester Verena (32) soll den Fisch besorgen und meldet sich plötzlich per Telefon.

"Der Zander ist leider nicht geliefert worden", teilt die 32-Jährige ihrer großen Schwester mit. Es gebe Schellfisch oder Wolfsbarsch als Alternativen.

"Ich hatte irgendwie so ein schlechtes Gefühl", beschwert sich die Kandidatin nach dem Telefonat. Sie seufzt und ergänzt: "Wir sind ja total flexibel."

Etwas später kehrt ihre Schwester mit den Besorgungen zurück: "Zander und Du, das soll einfach nicht sein."

Verena hat zur Sicherheit beide Fisch-Alternativen mitgebracht. Julia ist mit dem Wolfsbarsch nicht zufrieden, die Filets sind zu klein. Daher entscheidet sie sich notgedrungen für den Schellfisch, obwohl sie diesen noch nie zubereitet hat.