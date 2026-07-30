"Das perfekte Dinner": Kandidatin Julia muss Fisch-Desaster meistern
Koblenz - "O Mann, das mit dem Fisch, das fuchst mich so! Wie doof!", klagt Kandidatin Julia (34) in der Donnerstagsfolge von "Das perfekte Dinner".
Die Industriedesignerin aus Koblenz hat für die Vorspeise gebratenes Zanderfilet mit Lauch, einer Miso-Vinaigrette und Feta-Schaum geplant. Ihre kleine Schwester Verena (32) soll den Fisch besorgen und meldet sich plötzlich per Telefon.
"Der Zander ist leider nicht geliefert worden", teilt die 32-Jährige ihrer großen Schwester mit. Es gebe Schellfisch oder Wolfsbarsch als Alternativen.
"Ich hatte irgendwie so ein schlechtes Gefühl", beschwert sich die Kandidatin nach dem Telefonat. Sie seufzt und ergänzt: "Wir sind ja total flexibel."
Etwas später kehrt ihre Schwester mit den Besorgungen zurück: "Zander und Du, das soll einfach nicht sein."
Verena hat zur Sicherheit beide Fisch-Alternativen mitgebracht. Julia ist mit dem Wolfsbarsch nicht zufrieden, die Filets sind zu klein. Daher entscheidet sie sich notgedrungen für den Schellfisch, obwohl sie diesen noch nie zubereitet hat.
Großes Lob für Julia: "Für mich war es definitiv das perfekte Dinner"
Doch alles geht gut, ihre Mitkandidaten sind von der Vorspeise begeistert. Schon die optische Gestaltung lässt Kevin (35) ausrufen: "Scheiße! Das sieht gut aus!" Der 60-jährige Jockel ergänzt, dass ihn die Vorspeise "komplett geflasht" habe und "einfach perfekt" gewesen sei.
Die 29-jährige Michelle ist ebenfalls regelrecht enthusiastisch: "Die Vorspeise war für mich einfach der absolute Hit zum Eingang in das ganze Menü!" Der Fisch sei "wirklich perfekt gegart" gewesen. Lediglich Kandidatin Jenny (42) hat einen Kritikpunkt: Für sie war das Fischfilet zu schwach gewürzt.
Auch Julias Hauptspeise - Hirschrücken mit Kartoffelpüree, Rosenkohl und Karotten - sowie ihr Haselnusskuchen mit Tonkabohnen-Eis und pochierter Birne als Dessert kommen sehr gut bei ihren Gästen an.
Am Ende befinden Michelle, Kevin und Jockel unisono: "Für mich war es definitiv das perfekte Dinner." Nur Jenny schränkt ihr Lob etwas ein: "Es ist für mich annähernd ans perfekte Dinner gekommen." Mit 38 Punkten geht Julia in Führung.
Die Folge von "Das perfekte Dinner" mit Kandidatin Julia aus Koblenz wird am Donnerstagabend, ab 19 Uhr, bei VOX ausgestrahlt. Ebenso wird die Episode auf RTL+ zum Streaming angeboten.
Titelfoto: RTL