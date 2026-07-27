"Pfeffermühle ausgerutscht?" Kandidat Jockel gerät bei "Das perfekte Dinner" ins Würz-Debakel

Koblenz - Dass mit Pfefferschärfe nicht jeder etwas anfangen kann, muss Kandidat Jockel (60) bei " Das perfekte Dinner " aus Koblenz in der Episode am Montag erkennen.

Pfefferfan Jockel (60) wartet bei "Das perfekte Dinner" gespannt auf seine Gäste. © RTL

So macht der gelernte Heizungsbauer schon bei der Vorbereitung seines Dinners gegenüber dem Fernsehteam klar, was sein absolutes Lieblingsgewürz ist. Und dementsprechend erhalten auch fast alle Speisen eine ordentliche Portion Pfeffer. So richtig gut kommt das aber nicht bei seinen Gästen an.

Vorstandsreferentin Jenny (42) formuliert es bei der Vorspeise - einem Maronen-Whisky-Süppchen mit frischem Dattelbrot - zunächst sehr vorsichtig und spricht von einer "leichten Schärfe". "Ich liebe ja Pfeffer, das ist mein Gewürz", freut sich Jockel und deutet auf die Pfeffermühle auf dem Tisch: Wem es nicht pfeffrig genug ist, der könne gerne noch nachwürzen.

Daraufhin möchte Kevin (35) dann wissen, ob Jockel bei der Zubereitung der Suppe nicht vielleicht doch die Pfeffermühle aus Versehen aufgegangen ist. Er frage ja nur.

Er möge das so, gesteht Jockel und beruft sich auf den Klassiker, dass Geschmäcker nun einmal verschieden sind.