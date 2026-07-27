"Pfeffermühle ausgerutscht?" Kandidat Jockel gerät bei "Das perfekte Dinner" ins Würz-Debakel
Koblenz - Dass mit Pfefferschärfe nicht jeder etwas anfangen kann, muss Kandidat Jockel (60) bei "Das perfekte Dinner" aus Koblenz in der Episode am Montag erkennen.
So macht der gelernte Heizungsbauer schon bei der Vorbereitung seines Dinners gegenüber dem Fernsehteam klar, was sein absolutes Lieblingsgewürz ist. Und dementsprechend erhalten auch fast alle Speisen eine ordentliche Portion Pfeffer. So richtig gut kommt das aber nicht bei seinen Gästen an.
Vorstandsreferentin Jenny (42) formuliert es bei der Vorspeise - einem Maronen-Whisky-Süppchen mit frischem Dattelbrot - zunächst sehr vorsichtig und spricht von einer "leichten Schärfe". "Ich liebe ja Pfeffer, das ist mein Gewürz", freut sich Jockel und deutet auf die Pfeffermühle auf dem Tisch: Wem es nicht pfeffrig genug ist, der könne gerne noch nachwürzen.
Daraufhin möchte Kevin (35) dann wissen, ob Jockel bei der Zubereitung der Suppe nicht vielleicht doch die Pfeffermühle aus Versehen aufgegangen ist. Er frage ja nur.
Er möge das so, gesteht Jockel und beruft sich auf den Klassiker, dass Geschmäcker nun einmal verschieden sind.
Erst zu viel, dann zu wenig Pfeffer bei "Das perfekte Dinner"
Das trifft dann auch beim Hauptgang zu, nur komplett andersherum. Denn beim "Reh aus heimischem Wald" hat er bewusst auf Gewürze außer einem Klecks Senf verzichtet - "der Eigengeschmack soll es einfach tun".
Das führt aber leider dazu, dass seinen Gästen das einwandfrei gegarte Stück Fleisch zu fade ist. Zwar kann dies die hochgelobte Sauce etwas kaschieren, zum perfekten Dinner reicht es dann aber nicht. Pfefferfrei bleibt das Dessert "Mousse au Chocolat und Panna cotta mit Himbeersauce", womit alle einverstanden sind.
Zwar ist Jockel am Abend mit sich und seinem Menü sehr zufrieden und hätte sich selbst sicherlich mit der Höchstpunktzahl von zehn Punkten bewertet, die anderen Kandidaten sehen das aber nicht ganz so. So bleiben am Ende solide 30 von 40 möglichen Zählern übrig.
Zu sehen ist die aktuelle Folge von "Das perfekte Dinner" am Montag um 19 Uhr bei VOX oder schon jetzt als Stream bei RTL+.
Titelfoto: RTL