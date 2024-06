"Das perfekte Dinner": Als Jenni ihre Vorspeise zubereiten will, funktioniert der Grill nicht

Duisburg - "Das perfekte Dinner" steht diese Woche unter dem Motto "Outdoor-Grillen". Jennifer (28) will gleich mit verschiedenen Grillvarianten punkten, doch das geht gehörig schief.

"Jenni hat die letzten zwei Tage so ein bisschen tief gestapelt [...], dass sie hier in einem riesigen Garten residiert mit 'ner Bar im Garten", erklärt Ronny (60) ehrfürchtig.

Gegessen wird vor einer kleinen Holzhütte auf gemütlichen Bänken. "Etwas kuschelig", gibt die 28-Jährige zu, findet aber, dass ein Grillabend nur so gemütlich werden kann.

Die 28-Jährige ist gelernte Fleischereifachverkäuferin und entstammt einer Metzger-Familie. Kein Wunder also, dass Jenni ihr Steak am liebsten rare statt medium verspeist.

Jennis Vorspeise sorgt bei den Gästen für Enttäuschung. © Screenshot: RTL+

Auch Sabrina (28), Olli (47) und Lars (51) haben hohe Erwartungen an die 28-Jährige, doch die kommt direkt ins Straucheln. Der Beefer will einfach nicht angehen. "Och Leute", ruft Jenni geschafft aus und fasst sich an die schweißnasse Stirn.

"Das kann ja jetzt nicht sein, dass das Ding nicht funktioniert", erklärt die 28-Jährige wütend und sucht Rat am Telefon bei ihrem Schwiegervater. Der empfiehlt, den Beefer einfach mit einem Stabfeuerzeug zu entzünden, was dann auch klappt. Die Gäste beobachten das Schauspiel neugierig und machen Jenni damit nur noch aufgeregter.

Als sie endlich ihre "Surf and Turf"-Vorspeise serviert, ist die Begeisterung rein optisch groß, geschmacklich eher weniger. "Noch mal zum Garpunkt. Ich ess mein Steak grundsätzlich gerne Richtung rare", gibt Jennifer zu und erklärt, dass die Vorspeise so auch am besten schmecken würde.

"War schon sehr roh", kommentiert Ronny das blutige Fleisch und Olli ergänzt genervt: "Fleisch war leider, wie alle drei diese Woche, kalt."

Mit 31 Punkten landet Jenni auf Platz zwei. Auf Platz eins ist Sabrina vom Dienstag und Platz drei belegt Ronny mit 27 Punkten vom Montag.