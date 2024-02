"Das perfekte Dinner": Als Welten aufeinanderprallen, wird es kritisch

Hanau/Maintal - Eine neue Woche führte die VOX-Erfolgsshow " Das perfekte Dinner " einmal mehr ins schöne Hessenland . In der Rhein-Main-Region machte "Star Wars"-Fan Patrick (44) den Anfang, während tags darauf Faruk (49) einen in jeglicher Hinsicht krassen Kontrast ablieferte.

Während Patrick (44, l.) am Montag die Dinnerwoche im Rhein-Main-Gebiet eröffnen durfte, war Faruk (49) tags darauf am Herd gefordert. © Montage: Facebook/Das Perfekte Dinner

Zum Auftakt zu "Das perfekte Dinner" lud der Projektmanager im Messebau in das rund 25 Kilometer von Frankfurt am Main gelegene Hanau. Der bekennende "Star Wars"- und Eintracht-Frankfurt-Fan ließ schließlich auch auf dem Esstisch erkennen, für welche Welt sein Herz schlägt.

Mit Lego-Figuren des weltberühmten Weltraum-Franchises sowie zwei kunstvoll drapierten Lichtschwertern traf er bei Daniel (41), Philipp (44) und Faruk zumindest den Geschmack der Männer der Runde. Die einzige Dame im Fünfer-Dinner-Gespann, Cassandra (53), bezeichnete die Tischdeko hingegen lediglich aus Höflichkeit als "schön".

Weltraum-Kost mussten die Gäste in der Folge aber nicht "befürchten". Los ging es mit Wildkräutersalat und einer gefüllten Rote-Bete-Praline, gefolgt von geschmorten Ochsenbäckchen, Polenta und Semmelknödeln. Zum Dessert reichte Patrick schließlich Kürbiskerneis, Tonkabohnensoufflé und Birnenkompott.

Doch neben den Hauptspeiseknödeln, die laut Angaben des Montags-Kochs "ein bisschen verkackt von der Form" her gerieten, konnte er auch geschmacklich nicht mit allen Aspekten seines Menüs überzeugen. Insbesondere Faruk mäkelte verhältnismäßig viel an Komponenten und Zeitmanagement des Gastgebers herum.

Dass das am Ende kritisch werden würde, stellte sich bereits am Folgetag heraus, als der Chemikant in sein prunkvolles Eigenheim in Maintal-Hochstadt lud und damit nicht nur für ein Aufeinanderprallen der Welten sorgte.