"Das perfekte Dinner" aus Frankfurt: Kann Jana alle "an die Wand" grillen?

Frankfurt am Main - Die beliebte Kochshow "Das perfekte Dinner" ist in dieser Woche zu Gast in der Mainmetropole Frankfurt. In der am gestrigen Montagabend ausgestrahlten ersten Folge präsentierte Kandidatin Jana (43) ihre Koch- und vor allem Grill-Künste und legte damit die Messlatte nach Einschätzung ihrer Konkurrenten ziemlich hoch.