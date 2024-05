"Das perfekte Dinner": Christa passiert bei ihrer Vorspeise ein fataler Fehler

Salzburger Land/ Österreich: Am dritten Tag von "Das perfekte Dinner" im schönen Österreich kocht Christa (55) ein Menü mit dem Motto "Frühlingserwachen". Doch als die Vorspeise serviert wird, haben die Gäste eher ein böses Erwachen.

Währenddessen freuen sich die Gäste auf einen gemütlichen Abend. Das Dessert "Zweierlei Kuchen mit Parfait" löst bei Rita (33) Vorfreude aus. Dominik (23) findet die Nachspeise von "Christa, die gar nicht so die Süße ist" sehr spannend. Die Hauptspeise, eine Bachforelle mit Risotto, wird auch freudig angenommen.

Die 55-Jährige lebt in einem opulenten Haus mit Blick auf Berge und See. "Es ist sehr groß (...) mein Sohn wohnt unten, meine Tochter wohnt zurzeit auch noch unten", erklärt Christa stolz. Jede Etage des Hauses misst 380 qm, der Garten 2000 qm. Der mache aber vor allem ganz schön viel Arbeit, laut Christa ebenso wie der riesige Pool.

Christa holt ihre Vorspeise zu früh aus dem Ofen. © Screenshot: RTL+

Nachdem sich die Gäste im Haus eingefunden haben, erklingt von allen Seiten nur ein erstauntes "Wow". Nach dem obligatorischen Anstoßen huscht Christa in die Küche, um nach ihrer Vorspeise zu sehen.

"Ob sie nicht zu hart sind (...) ich werd’ sie noch zehn Minuten drin lassen", überlegt die 55-Jährige. Als die zehn Minuten verstrichen sind, serviert sie freudestrahlend ihr Werk und klärt die Gäste auf: "Ein Tomatenragout mit Oregano, eine gefüllte Paprika mit Quinoa, Feta, Knoblauch und Zwiebel."

Doch kaum hat sich Rita eine Gabel in den Mund geschoben, hört man es laut Krachen und Knacken. "Ich hab ein bissel bissfester gemacht", wirft Christa ein, doch es ist schon zu spät. Statt zu weich, ist das Gemüse nun zu fest. Mario findet die Paprika sogar noch roh und Angi (53) nickt zustimmend. Während Rita und Dominik begeistert essen und die Würze perfekt finden, haben Angi und Mario auch am Tomatenragout etwas auszusetzen: es fehlen mehr Kräuter, am besten italienische.

Mit 28 Punkten landet Christa auf Platz zwei. Rita und Mario bleiben mit jeweils 33 Punkten auf dem geteilten ersten Platz.