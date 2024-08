"Das perfekte Dinner": Ekeliges Fisch-Dessert sorgt für Entsetzen bei den Gästen

Köln - Nachdem Daniele (40) für seinen italienischen Abend etwas Kritik einstecken musste, will sich nun der Gruppenälteste Felix (67) bei " Das perfekte Dinner " am Herd beweisen. Schafft er es, die 34 Punkte des ersten Tages zu toppen?

Rentner Felix (67) ist Gastgeber des zweiten Tages bei "Das perfekte Dinner" aus Köln. © Screenshot RTL+

Der zweite Abend findet nicht in Köln, sondern im benachbarten Brühl statt. Hausherr Felix geht die Herausforderung ganz entspannt an. "Ich weiß nicht, was Nervosität ist", so der 67-Jährige, der ergänzt: "Ich habe das Temperament von 20 Schlaftabletten."

Die Hälfte des Jahres verbringt der Rentner mit seiner Ehefrau Rosi auf Teneriffa. Zudem ist er ein großer Oldtimer-Fan. Insgesamt besitzt er elf Stück, "fünf in Deutschland, sechs auf Teneriffa", gibt der frühere Ingenieur preis.

Weiter führt er aus: "Meine Frau meint, es sind zu viele."

Sein Menü serviert er unter dem Motto "How much is the fish?".

Als Vorspeise bekommen seine Gäste Tapas-Variationen vom Fisch auf den Tisch. Dabei handelt es sich um Kaviar, Austern, Shrimps, Lachs und Sardelle.